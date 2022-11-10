Кто такие копирайтеры, PR-специалисты, чем занимаются археологи и экспедиторы? В 21 веке есть много названий профессий, которые школьникам не очень понятны. Может есть необходимость внести новые предметы в школьную программу? Основатели платформы «Злинк» нашли решение.

В беседе с «Арменпресс» основатели платформы рассказали, что, учась за рубежом, они думали о том, что можно сделать, чтобы знания, полученные ими за пределами Армении, стали доступными для всех армянских детей и подростков.

«Злинк» — образовательное приложение для армянских школьников в возрасте от 13 до 18 лет, которое предоставляет им качественные и современные знания по интересующим их темам, не включенным в школьные программы. В нем можно найти учебные материалы как по сварке, так и по программированию.

«При регистрации учащийся выбирает интересующие его темы, затем мы предлагаем учебные материалы в соответствии с этими темами. Приложение в первую очередь раскрывает ряд профессий, помогает и направляет в выборе, дает необходимые в современном мире знания, мотивацию, навыки, чтобы начать свой путь», — рассказала Кима Аракелян, соучредитель приложения.

Левон Аветисян, соучредитель и технический директор платформы, заверил, что приложение является наиболее подходящим вариантом для 13-18-летних. Они считают, что поколение Z (используется для людей, родившихся примерно после 1995 года) нельзя застать ни в какой другой среде. Платформа названа в честь поколения Z.

«В приложении было 3 раздела: курсы, встречи, соревнования. Теперь мы запустили новый раздел — форумы. Форумы объединяют школьников с одинаковыми интересами и дают возможность делиться знаниями и подружиться», — сказала Аветисян.

Видеотека курсов состоит из двух частей. Первая направлена на выбор профессии. Специалисты представляют суть, важность, перспективы своей профессии, показывают свою повседневную жизнь, дают советы. Пользователи приложения смогут узнать о разных профессиях, это в школах не преподается.

Второй раздел видеотеки позволяет смотреть курсы и развивать навыки по различным темам. В этом разделе ученик может просмотреть уроки по бизнесу, флористике, журналистике, блокчейну, программированию и многим другим темам.

Присоединившись к встречам в онлайн формате, пользователи получат знания от лучших специалистов своего дела и задают им интересующие вопросы.

«Сотрудничая с различными организациями, мы организуем конкурсы, выявляем и награждаем талантливых школьников. Например, компании GG, ARloopa дают пользователям интересные задания. После их успешного преодоления пользователи получают поощрительные подарки», — рассказала другой соучредитель платформы Диана Габузян.

Платформа, запущенная с 4 июля, насчитывает более 800 пользователей. Она бесплатна, что дает возможность интегрировать всех тех детей и подростков, которые хотят получить новые и современные знания. Чтобы покрыть текущие расходы, стартап организовал сбор средств на платформе «reArmenia». В его рамках будут созданы психологические занятия, направленные на самые распространенные проблемы подросткового возраста. Также были созданы курсы по программированию, технологиям AR/VR, 3D-моделированию, созданию анимации, инструментам Adobe, науке, бизнесу, SMM, искусственному интеллекту, технологиям блокчейна и многому другому.

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«Мы начали свою работу с грантов. Мы получили грант и от Министерства высокотехнологичной промышленности и направили его на создание приложения. Мы сотрудничаем с различными компаниями. И считаем, что преподаватели, которые работают с детьми, должны быть лучшими», — отметила Диана Габузян.

На платформе исключена любая пропаганда. Основатели придают большое значение плюрализму, будучи уверенными, что ключ к развитию заключается в творчестве.

«Школьники — уязвимая группа. Мы несем ответственность перед родителями за содержание приложения», — заключила Кима Аракелян.

Есть планы и по дальнейшему развитию приложения. На данный момент команде требуется пополнение. Они стремятся привлечь и ресурсы диаспоры. В дальнейшем приложение запланировано сделать мультиязычным и создать веб-версию.

Карине Тертерян