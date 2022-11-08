Формат межпарламентского сотрудничества занимает важное место в повестке армяно-польских отношений. Армения придает большое значение их развитию как важной составляющей межгосударственных отношений.

Как сообщили «Арменпресс» в Национальном собрании Армении, об этом на встрече с председателем Комиссии по внешним связям и делам Европейского Союза Сената Республики Польша, бывшим министром национальной безопасности Богданом Клихом, состоявшейся 8 ноября, заявил председатель постоянной комиссии НС по вопросам европейской интеграции Арман Егоян.

Арман Егоян выразил благодарность Богдану Клиху за визит в Армению, особенно в такое непростое время.

По его словам, визит группы дружбы Армения-Польша в Польшу, прошедший месяц назад, был весьма результативным. Благодаря совместным усилиям повестка отношений стала более обширной, включая различные направления сотрудничества. Подчеркнув, что Польша играет важную роль в Евросоюзе и в Совете Европы, Арман Егоян отметил, что Армения нуждается в поддержке европейских платформ.

«Польша является одной из первых стран, ратифицировавших Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, за что мы благодарны Вам», — сказал Арман Егоян.

Он представил текущую ситуацию в Армении и Арцахе, коснулся вопроса немедленного и безоговорочного возвращения армянских военнопленных и гражданских лиц, задерживаемых в Азербайджане и гуманитарной помощи. Депутат агрессию Азербайджана в отношении суверенной территории Армении назвал неприемлемой.

Богдан Клих поблагодарил за теплый прием. По его словам, Армения в регионе играет важную роль. Председатель Комитета по международным отношениям и делам Европейского Союза Сената Республики Польша выразил готовность к продолжению эффективного сотрудничества. Были обсуждены и региональные проблемы и пути их решения.