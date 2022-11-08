Google, Facebook, Netflix и другие интернет-гиганты, которые не являются резидентами Армении, по инициативе Комитета государственных доходов с 1 января уплачивают в государственный бюджет налог на добавленную стоимость за оказание электронных услуг физическим лицам.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе КГД Армении, по итогам трех кварталов задекларирован НДС на 1 млрд драмов, до сих пор уплачено 800 млн драмов.

Эффективность процесса обеспечивается трехъязычной системой «e-VAT», внедренной КГД: в несколько простых шагов можно войти на платформу и зарегистрироваться в налоговом органе. Уже зарегистрировано более 40 международных компаний.

На платформе «e-VAT» доступно 5 иностранных валют. В систему также планируется внедрить возможность оплаты картой.

Комитет государственных доходов регулярно уведомляет организации-нерезиденты о соблюдении установленного порядка, а к уклоняющимся от уплаты налогов будут применяться штрафные санкции.