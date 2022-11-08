По итогам 9 месяцев текущего года наибольшую долю в объеме экспорта из Армении имела рудно-сырьевая продукция, в объеме импорта — машины, оборудование и механизмы.

Как сообщает «Арменпресс», об этом свидетельствуют данные, опубликованные Статистическим комитетом Армении.

Экспорт из Армении в январе-сентябре составил 3 миллиарда 509 миллионов 421 002 долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 63,8 %.

Экспорт в страны ЕАЭС составил 1 млрд 467 млн 370 005 долларов, увеличившись в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем экспорта из Армении в страны ЕС составил 606 миллионов 568 003 долларов, увеличившись на 23,9 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Армения больше экспортировала рудно-сырьевую продукцию, на 785 миллионов 398 005 долларов, что в 4,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Следующая по объему экспорта продукция — готовые продукты питания на сумму 605 миллионов 400 007 долларов, что по сравнению с январем-сентябрем 2021 года увеличилось на 44,7 %.

Далее идут драгоценные и полудрагоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них. В январе-сентябре объем их экспорта составил 597 млн 341 000 долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,7 раза.Первое место по объемам импорта занимают машины, оборудование и механизмы: 1 миллиард 109 миллионов 076 002 долларов, что на 84,9 % больше, чем в прошлом году. Следующими по объему импорта являются наземные, воздушные и водные транспортные средства на сумму 511 миллионов 170 004 долларов, что по сравнению с январем-сентябрем прошлого года увеличилось в 2,7 раза.