Журнал «National Geographic» рассказал о социальном роботе Робине, созданном армянской компанией «Expper Technologies» и названным «Robot Doc» — доктор Робот.

«Детям дни в больнице могут показаться длинными и напряженными. Вот поэтому был разработан робот Робин. Он в педиатрических отделениях шутит, играет с детьми и отвечает на их вопросы. Почти 8-летний Робин использует искусственный интеллект для анализа выражения лица и речи, чтобы реагировать на детские настроения и разговоры. Робот оказал большую помощь во время пандемии COVID-19, когда члены семьи и друзья не могли навещать маленьких пациентов больницы», — как сообщает «Арменпресс», написано в статье «National Geographic». По версии журнала «TIME» робот Робин был назван лучшим изобретением 2021 года в категории «Робототехника», также он получил премию Fast Company 2021 в категории Innovation by Design Awards.