Сегодня оккупированный Шуши, Шуши, который покинули проживающие там армяне, является реальным примером вековой и неизменной турецко-азербайджанской политики этнических чисто Арцаха.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал Защитник прав человека Арцаха Гегам Степанян, по поводу второй годовщины оккупации города Шуши Азербайджаном.

«В результате войны, развязанной против народа Арцаха осенью 2020 года, около 200 населенных пунктов Республики Арцах были оккупированы Азербайджаном, в том числе и армянский культурный центр Шуши.

В незаконном решении от 5 июля 1921 года о присоединении Нагорного Карабаха к Азербайджану город Шуши был определен как центр формируемой армянской автономии. Однако с долгосрочной целью отчуждения Шуши от Арцаха в 1923 году, когда на небольшой части Арцаха была образована Нагорно-Карабахская автономная область, центром стал Степанакерт, а не Шуши.

Азербайджан всегда действовал в направлении захвата Шуши, искажал его армянскую принадлежность и выдавал азербайджанским. При захвате города, как в начале 1900-х годов, так и в 2020 году, основными инструментами турецко-азербайджанского тандема были этнические чистки и геноцид: физическое уничтожение и депортация армянского населения, уничтожение и искажение духовных и культурных ценностей, созданных им.

Культурное наследие Шуши является своеобразным свидетельством армянской принадлежности города. Именно по этой причине во время войны церковь Сурб Газанчецоц дважды подвергалась преднамеренным атакам, церковь Сурб Ованес Мкртыч (Зеленая церковь) и многие армянские культурные ценности Шуши подвергались постоянному осквернению и после прекращения огня. Азербайджан разрушает гражданскую инфраструктуру города и жилые дома.

Оккупированный и покинутый армянами Шуши является примером вековой и неизменной турецко-азербайджанской политики этнических чисток Арцаха.

Привозя по разным поводам в Шуши международные делегации, Азербайджан пытается узаконить свою агрессию. Все, кто приезжает в Шуши, становятся соучастниками вынужденного перемещения людей и узаконивают применение силы, агрессию и оккупацию.Сегодняшняя оккупация не меняет статуса Шуши, он был и будет неотъемлемой частью Республики Арцах», — говорится в сообщении Защитника по правам человека Арцаха.