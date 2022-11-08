Специальный представитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар назвал встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана обнадеживающей.

Как сообщает Арменпресс, об этом Клаар написал на своей странице в Twitter.

Клаар подчеркнул, что накануне в Вашингтоне состоялась важная встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана.

«Обнадеживает участие Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова в переговорном процессе по двустороннему мирному договору», — отметил он.

7 ноября министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провели встречу в столице США Вашингтоне. Министры посетили Блэр-Хаус, где также состоялась совместная встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном.