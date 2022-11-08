Супруга премьер-министра Армении Анна Акопян в ходе визита в Исландию встретилась с первой леди Исландии Элизой Рейд.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Анны Акопян, супруга премьер-министра Армении сначала оставила запись в Книге почетных гостей резиденции президента Исландии, после чего состоялась беседа тет-а-тет.

Анна Акопян и Элиза Рейд поговорили о важности ежегодного мероприятия «Глобальный форум Рейкьявика: женщины-лидеры», а также обсудили возможности проведения конференции в Армении.

Супруга премьер-министра сообщила Элизе Рейд, что второй раз посещает Исландию в рамках форума, подчеркнув, что форум является хорошей площадкой для решения важных глобальных вопросов.

Также были обсуждены возможности организации встречи в формате первых леди, что позволит искать новые решения по женщинам, гендерному равенству и другим вопросам.

В ходе встречи была подчеркнута необходимость повышения роли женщин в обществе, защиты их прав, а также расширения участия женщин на различных должностях.

Супруга премьер-министра Анна Акопян представила Элизе Рейд детали инициативы «Женщины за мир», а также проблемы, с которыми она сталкивается, была подчеркнута важность установления мира, который принесет стабильность и процветание в регион.

Анна Акопян также представила демократические достижения, зафиксированные после бархатной революции в Армении в 2018 году.

Элиза Рейд рассказала о своей деятельности, подчеркнув, что она является специальным послом ООН по туризму, а также работает с организацией Business Iceland, целью которой является повышение осведомленности об Исландии.

Стороны также обсудили возможности сотрудничества между Арменией и Исландией в представляющих двусторонний интерес сферах.

В завершение встречи Анна Акопян пригласила Элизу Рейд в Армению.