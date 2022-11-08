В рамках рабочего визита в Республику Польша секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 8 ноября встретился с главой Бюро национальной безопасности Польши Яцеком Северой (Jacek Siewiera).

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата Совета безопасности Армении, стороны обсудили вопросы региональной безопасности, в рамках которых секретарь Совета безопасности Армен Григорян представил текущую ситуацию с региональной безопасностью.

Собеседники обозначили перспективы сотрудничества в сфере безопасности и договорились продолжить двусторонние обсуждения.