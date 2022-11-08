На полях 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата президент Республики Армения Ваагн Хачатурян встретился с генеральным секретарем Лиги арабских государств Ахмедом Абуль Гейтом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Ваагн Хачатурян отметил, что армяно-арабские отношения имеют многовековую историю и развиваются при политическом, экономическом и культурном многоплановом взаимодействии. Президент подчеркнул, что отношения с арабским миром всегда находятся в числе приоритетов внешней политики Армении.

Ахмед Абуль Гейт отметил, что в арабском мире Армения является любимым партнером и другом, и они готовы приложить максимум усилий для создания площадок для более тесного взаимодействия с Ереваном.

В ходе беседы Ваагн Хачатурян выразил обеспокоенность в связи с рядом антиармянских и не соответствующих действительности эпизодов выступления президента Азербайджана на недавнем саммите Лиги арабских государств, в котором президент Азербайджана пытался исказить содержание карабахского конфликта и представить его как религиозный конфликт. Президент подчеркнул, что у Армении много друзей в мусульманском мире, Республика Армения – демократическая страна, где исключены любые проявления религиозной дискриминации или нетерпимости.

Генеральный секретарь Лиги арабских государств подчеркнул, что он определенно заинтересован в принятии шагов, чтобы максимально сгладить недоразумения и способствовать обеспечению права армянской стороны на изложение собственной позиции.

По итогам беседы достигнута договоренность о продолжении контактов в тесном и многостороннем формате.