В рамках рабочего визита в Польшу секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян встретился с заместителем госсекретаря по безопасности, американской, азиатской и восточной политике Польши Марчином Пшидачем.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата Совета безопасности Армении, собеседники выразили удовлетворение активизировавшимися в последнее время двусторонними визитами, а также двусторонними встречами в рамках различных международных площадок.

Касаясь ряда вопросов региональной повестки, секретарь Совета безопасности по просьбе собеседника представил оценки и подходы Армении к ситуации в сфере безопасности.

С обеих сторон была подчеркнута роль Польши как председательствующей в ОБСЕ страны в содействии региональной стабильности .

Стороны также обсудили представляющие двусторонний интерес другие вопросы.