Объем строительства в Республике Армения в сентябре 2022 года составил 57 млрд 121 млн драмов: рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляет 14,6%.

Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на показатели Статистического комитета.

Рост сферы строительства по сравнению с августом прошлого года составляет 8,8%. С января по сентябрь текущего года осуществлено строительство на сумму 300 млрд 215 млн драмов: рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляет 14,3%.

35,1% от общего объема строительства, осуществленного в сентябре, или 20 млрд 46 млн драмов, было осуществлено за счет средств государственного бюджета, 5,6% от общего объема строительства или 3 млрд 196 млн драмов было осуществлено за счет средств общин.

0,8% (430,1 млн драмов) строительства реализовано за счет гуманитарной помощи, 18,1% (10 млрд 366 млн драмов) — за счет населения. Значительная часть строительства обеспечена за счет строительных организаций: 40,4 % или 23 млрд 81 млн драм.