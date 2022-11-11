При поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта РА делегация Национального филармонического оркестра Армении (НФОА) впервые приняла участие в учебной программе «Bayern fit for Partnership» по изучению струнных и щипковых музыкальных инструментов.

Как сообщили «РА» из Управления информации и по связям с общественностью Министерства, мероприятие прошло в Мюнхене (Германия): оно было реализовано в сотрудничестве с Государственным министерством экономики, земельного развития и энергетики Федеральной земли Баварии и Немецкой экономической ассоциацией. Визит был организован немецкой компанией «DEGA-EXPOTEAM GmbH und Co.» и армянской «German Business Association-German Chamber of Commerce».

В программе приняли участие главный продюсер Национального филармонического оркестра Армении Арман Падарян и три музыканта: концертмейстер группы первых скрипок Арам Асатрян, альтист Айк Тер-Ованнисян и тромбонист Карапет Арутюнян. Участники посетили баварские компании по производству музыкальных инструментов: «Гуч», «Эрбен», «Лоб», «Леонхардт», а также выставку музыкальных инструментов «Münchner Geigentage». Учитывая потребности Национального филармонического оркестра Армении, участники программы не ограничились изучением струнных и щипковых инструментов, и на месте также ознакомились с производством медных духовых инструментов. Был сделан предварительный запрос в вышеуказанные компании, а также к производителю туб «Miraphone» — на предмет закупки в будущем новых инструментов. По итогам визита Национальный филармонический оркестр Армении приобрел и привез в Армению альт-тромбон немецкой компании «Kühnl & Hoyer».