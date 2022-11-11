Министерство экономики совместно с Главным комиссариатом по делам Диаспоры при премьер-министре Армении провели исследование, по результатам которого выяснилось, что 74% армян из диаспоры готовы инвестировать в армянскую экономику. Об итогах проведенного исследования сообщил глава Минэкономики Ваан Керобян в ходе состоявшейся на днях международной конференции «Альтернативные инвестиции в Армении». При этом он пояснил, что в среднем потенциальная возможность инвестиций (на одного человека или семью) оценивается в диапазоне от 7,5 тыс. до 150 тыс. долларов.

«Все это указывает на большие возможности в контексте привлечения частных инвестиций», — отметил министр, добавив, что в основном представители нашей диаспоры готовы вкладывать именно в частный сектор, где как раз и не хватает инвестиций.

Однако здесь возникает вопрос: насколько местный бизнес готов к привлечению подобных инвестиций? Ведет ли он прозрачный бухучет, имеет ли грамотный менеджмент, чтобы заслужить доверие инвесторов? По словам В.Керобяна, до 2018 года в стране было немного компаний, готовых получать инвестиции, поскольку экономическая система страны была построена на модели ведения бизнеса, уклоняющегося от уплаты налогов. Но, продолжил он, за последние четыре года многое изменилось в этом направлении и прозрачных компаний с грамотным менеджментом стало появляться больше.

«Сегодня ситуация иная. Можно сказать, что у нас уже есть порядка 500 компаний, которые публикуют отчеты финансового аудита, и с каждым годом их количество увеличивается. Думаю, это неплохое начало», — отметил он.

Вопрос в том, что одних только усилий бизнеса мало. Поэтому правительство поставило перед собой цель изменить саму структуру экономики. Иначе говоря, предстоит перейти от модели роста, основанной на потреблении, к модели роста, основанной на инвестициях. Глава Минэкономики озвучил и конкретные цифры, уточнив, что объем общих иностранных инвестиций планируется довести до 25% от объема ВВП, а ПИИ (прямые иностранные инвестиции) — до 6%. Сейчас эти показатели находятся на уровне примерно вдвое меньше. Однако, как уверил министр экономики, в Армении созданы все условия для деятельности частных инвестиционных фондов, формированию которых правительство готово всячески содействовать.

«В Армении самым большим вызовом для бизнеса является недоступность финансовых средств, а также отсутствие альтернативных источников финансирования. У нас есть нормально работающая банковская система, кредитный портфель которой равен примерно половине нашего ВВП, что в разы уступает среднему показателю в мире. Но у нас нет иных инструментов для финансирования бизнеса, начиная от бизнес-ангелов, венчурных фондов, частных инвестиционных фондов, заканчивая кооперативными облигациями, рынком акций. Все это либо отсутствует, либо представлено в очень незначительном количестве», — констатировал министр экономики.

Пульс экономики

Очевидно, что местная банковская система не может справиться с задачей финансирования инвестиций и предпринимательства, а способна лишь обслуживать естественный экономический кругооборот. Но закономерно встает другой вопрос: почему в Армении не развиваются альтернативные финансовые механизмы, которые смогли бы обеспечить более приемлемые условия заимствований для предпринимателей? Речь идет о формировании возможностей для заимствований на рынке ценных бумаг, о создании или стимулировании институтов рискового финансирования.

Сегодня часто звучат мнения, что необходимо также задействовать внутренние сбережения и превратить их в инвестиции. Развитый рынок капитала как раз и позволит обеспечить эффективные вложения для простых граждан и предпринимателей. Ведь, по сути, сейчас для хранения сбережений используются только лишь банковские депозиты.

С одной стороны, такой расклад свидетельствует о состоявшейся банковской сфере в Армении. Но с другой, — банковская система уже достигла того уровня развития, когда можно уже говорить о следующем этапе развития, который позволит людям не просто вкладывать средства в банковские депозиты, а входить на фондовую биржу, анализировать и оценивать потенциал компаний, прошедших листинг, а затем покупать ценные бумаги той или иной компании. При таких условиях не только граждане получат возможность иметь доходы от облигаций или акций, но и сами компании сумеют привлечь средства для своего развития вне банковской системы.

Все это, естественно, требует реализации поэтапных шагов со стороны правительства. Но игра стоит свеч, поскольку тем самым государство получит дополнительную возможность для стимулирования развития рынка капитала. При этом фондовая биржа станет самым экономически оживленным местом и пульсом экономики.

Ведь сейчас (и этого не скрывают в правительстве) в Армении есть проблема с оперативным получением информации о состоянии экономики. Статистические данные приходят только спустя месяц и зачастую бывает слишком поздно для оценки ситуации. А биржа — это живой организм, который быстро реагирует, предоставляя тем самым правительству возможность оперативно реагировать на пульс экономической жизни.

Львиная доля – на кредитные инвестиции

Более того, эти изменения крайне важны и для инвесторов, поскольку они смогут в разы быстрее оценивать потенциал той или иной компании и принимать решения, сокращая свои расходы, в том числе и временные. И это особенно важно, если учесть, что во всем мире сейчас наблюдается довольно жесткая конкурентная борьба за институциональные инвестиции. А для того, чтобы оказаться вовлеченным в этот процесс, государство через свои институты должно постоянно анализировать сильные и слабые стороны с тем, чтобы приглашать инвесторов в те или иные сектора экономики на определенных льготных условиях.

Кстати, как отметил один из организаторов форума «Альтернативные инвестиции в Армении» Александр Шагикян, отечественный финансовый рынок состоит сегодня из кредитных инвестиций на сумму около 10,3 млрд долларов, государственных облигаций на сумму 3,6 млрд долларов, корпоративных облигаций на сумму 1,1 млрд долларов, акций на сумму 670 млн долларов, а средства, размещенные в экономике из фондов прямых инвестиций, составляют менее 200 млн долларов. Эти цифры уже сами по себе красноречиво демонстрируют имеющуюся у нас ситуацию. Потому что, как пояснил А.Шагикян, в отличие от Армении, в странах с развитой финансовой системой рынки кредитования фондов частного капитала и ценных бумаг имеют сопоставимые объемы.

В свою очередь, главный комиссар по делам Диаспоры Заре Синанян, выступая на той же конференции, отметил, что идею всеармянских облигаций (которые выпускались бы в Армении для целей развития страны и продавались для представителей нашей диаспоры) теоретически можно обсудить. Но, добавил он, практически на два-три удачных примера такого рода, в мире есть десятки неудачных. Поэтому идею нужно очень тщательно проработать, прежде чем претворять ее в жизнь.