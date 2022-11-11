Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает важным то, что хотя слово «коридор» регулярно используется в речи президента Азербайджана, МИД Азербайджана не только не говорит о коридоре, но и обвиняет Пашиняна в затягивании процесса установления транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой. Об этом в интервью Общественному телевидению сказал премьер-министр Никол Пашинян.

«Я думаю, что очень важно понять, на каком содержании Азербайджан пытается построить предпосылки для новой, так сказать, эскалации, и я думаю, что лучший способ сделать это — инвентаризировать и скорректировать договоренности, в невыполнении которых Азербайджан пытается обвинять нас. В целом хочу зафиксировать, что речь идет о договоренностях, которые зафиксированы письменно», — сказал Пашинян.

По словам премьер-министра, его вчерашнее выступление послужило цели в том смысле, что сегодня был соответствующий ответ со стороны МИД Азербайджана.

«Правительство даже сегодня готово в письменной форме принять это решение. Они хотят использовать дороги Армении для сообщения с Нахичеваном? Пожалуйста. Мы сказали, что эта дорога может быть открыта в любое время. Что касается создания новых инфраструктур, то я вчера об этом подробно говорил», — сказал премьер-министр.

Может, Азербайджан не хочет, чтобы Армения получала доходы

По словам Пашиняна, Армения готова пойти на решения для разблокирования транспортных и экономических коммуникаций в регионе, Армения хочет найти лучший маршрут, проблема в том, что, возможно, Азербайджан не хочет, чтобы Армения получала доходы

«У нас вообще нет проблем в плане маршрутов, у меня нет проблем ни с одним маршрутом, кроме логики того, насколько это технически возможно. Мы называем этот проект «Армянский перекресток», потому что хотим, чтобы по этим дорогам проехало как можно больше транспортных средств, чтобы было перевезено как можно больше грузов, чтобы Республика Армения получала как можно больше доходов от этих грузоперевозок. В этом отношении никто более нас не заинтересован в том, чтобы это был лучший маршрут: самый удобный, короткий, доступный 12 месяцев в году, проходимый», — сказал Пашинян.

Армянская сторона никогда не говорила, что есть какой-либо маршрут, с которым она не согласится ни при каких обстоятельствах. Армения, наоборот, пригласила международных экспертов, они скоро приедут.

«Нужно найти лучший маршрут. В конце концов, эти дороги будут построены за счет Армении. А если мы построим дорогу, вложим миллионы долларов, и окажется, что людям эта дорога не интересна, нет нормального потока, эта дорога не приносит дохода Армении, то получится, что мы впустую потратили деньги из государственного бюджета Армении», — сказал премьер-министр, добавив, что речь идет о международных грузоперевозках, гражданах Армении и Азербайджана.

Премьер-министр отметил, что дорога соединит западные районы Азербайджана с Нахичеваном, но также по ней будут проходить грузоперевозки из Каспийского моря, определенная часть грузоперевозок Средиземного моря.

«И естественно, любое правительство Армении должно быть заинтересовано в том, чтобы грузоперевозки, как по железной дороге, так и по автомобильным дорогам, были как можно больше, чтобы приносили как можно больше доходов в Армению. В связи с этим проблема в том, что, возможно, Азербайджан не хочет, чтобы Республика Армения получала доходы. Это другой вопрос, пусть так и говорят. Может быть, Азербайджан считает, что этот вопрос нужно решить таким образом, чтобы Армения продолжала находиться в блокаде. В этом проблема», — сказал Пашинян.

Премьер-министр напомнил о пункте 9 трехстороннего Заявления от 9 ноября 2020 года, который касается разблокирования транспортных и экономических коммуникаций в регионе. Все вписывается в этот контекст.

«И Армения готова пойти на решения. Если это действительно коммуникативный вопрос для Азербайджана, а не тема поиска фиктивного повода для эскалации, то этот вопрос практически решен», — заключил Пашинян.

Президент Азербайджана сам отказался от предложения об открытии коммуникаций

Согласно Пашиняну, если открытие коммуникаций для Азербайджана — это не повод для эскалации, а проблема коммуникаций, то этот вопрос решен, необходимо приступить к реализации решения.

По его словам, если Армения и Азербайджан идут по пути установления мира в регионе, то понятно, что эти коммуникации должны быть каким-то образом организованы.

«Мы не возражаем, если, например, погранслужба Турции будет на стороне Азербайджана, а пограничная служба России — на нашей стороне. Если этот вариант неприемлем, азербайджанцы могут контролировать на границе Азербайджана, а армяне — на границе Армении. В 21 веке многие действия можно совершать с помощью электронных инструментов», — сказал Пашинян.

Он также напомнил о договоренности, достигнутой 14 декабря 2021 года в Брюсселе в присутствии председателя Европейского совета Шарля Мишеля, согласно которой лидеры Армении и Азербайджана договорились о восстановлении железной дороги Ерасх-Ордубад-Мегри-Горадиз.

«Президент Азербайджана сам отказался подписать документ, закрепляющий эту договоренность», — сказал премьер-министр.

Если карабахский вопрос решен, то почему азербайджанские войска стреляют по Нагорному Карабаху?

Армения не против решения нагорно-карабахского вопроса, однако в первую очередь это решение должны увидеть, почувствовать и признать люди, живущие там, сказал Пашинян.

«Насколько я знаком с заявлениями президента Азербайджана, он говорит, что нагорно-карабахский вопрос был решен заявлениями, принятыми в Сочи и Праге. Хочу обратить внимание на то, что президент Азербайджана говорил то же самое и до Праги и Сочи», — сказал Пашинян, подчеркнув важность понимания разницы между заявлениями Алиева до и после Праги и Сочи.

Премьер-министр подтвердил, что армянская сторона всегда говорила и продолжает говорить о том, что проблема Нагорного Карабаха никогда не была территориальной проблемой, дело в том, что внешняя политика и дипломатия Армении не смогли в полной мере представить этот контекст международному сообществу. должны быть решены вопросы, связанные с правами и безопасностью армян Нагорного Карабаха.

«Если карабахский вопрос решен, очень хорошо, то почему армяне Нагорного Карабаха этого не чувствуют? Если вопрос Нагорного Карабаха решен, то почему азербайджанские войска создали боевые позиции вокруг Нагорного Карабаха и почему они стреляют по Нагорному Карабаху? Это очень важный вопрос, предметный ответ на который должна получить не только Армения, но и международное сообщество. Мы не против решения или разрешения нагорно-карабахского вопроса. Мы говорим, что решение должны увидеть, почувствовать и признать живущие там люди. Почему они постоянно находятся под угрозой?» — подчеркнул Пашинян.

Коснувшись заявления азербайджанской стороны о том, что у армян нет и не будет никаких проблем, Пашинян предложил съездить и посмотреть, есть ли сейчас проблемы у жителей Гадрута, живут ли они в своих домах.

«Каково азербайджанское видение урегулирования нагорно-карабахского вопроса? Что всех армян, проживающих в Карабахе, должна постичь та же участь, что и армян Гадрута? В таком случае мое заявление о том, что все это создает впечатление подготовки к геноциду, следует считать обоснованным», — сказал Пашинян.

Говорится, что без предусловий, но все знают, что в этом разговоре присутствует и Азербайджан

Премьер-министр Армении Никол Пашинян видит возможность для нормализации армяно-турецких отношений: разговор развивается, не остановился.

“Да, говорится, что без предварительных условий, но мы все знаем, что в этом разговоре присутствует и Азербайджан. Но то, что на официальном уровне зафиксировано, что отношения должны регулироваться без предварительных условий, это, как минимум, неплохо”, — сказал Пашинян.

Он отметил, что Турция также могла бы официально зафиксировать наличие предварительных условий для нормализации отношений.

“А кто сказал, что мы не хотим урегулировать отношения с Азербайджаном? Мы хотим урегулировать отношения и с Азербайджаном. И во время встречи с президентом Турции я также попытался представить ряд нюансов того, как Армения видит позицию Турции по ряду вопросов, как воспринимает, как интерпретирует. А еще я пытался понять, как Турция воспринимает ряд позиций Армении или Азербайджана” — добавил премьер-министр.

Пашинян отметил, что в последнее время высокопоставленные турецкие официальные лица делают заявления, которые развивают новые дискурсы.

“Например, недавно я заметил, что пресс-секретарь президента Турции, который также является, если не ошибаюсь, советником по иностранным делам, в своем интервью отметил важность вопроса о правах и безопасности армян Нагорного Карабаха, что также является очень важным и тонким нюансом. Да, отношения между Азербайджаном и Турцией очень близки, однако я не знаю, изменится ли подход Турции или нет, если для всех станет очевидно, что Азербайджан просто препятствует нормализации армяно-турецких отношений, не имея для этого никаких обоснований”, — сказал премьер-министр.

В результате общения спецпредставителей Армении и Турции, а также личных контактов между ним и президентом Турции Пашинян видит, что возможности для нормализации отношений с Турцией есть.

“Однако это не означает, что я гарантирую, что эти вопросы будут решены. Это значит, что разговор не окончен, наоборот, разговор начался и развивается, он не стоит на месте”, — сказал премьер.

Премьер-министр Армении положительно оценивает встречу и телефонный разговор с президентом Турции

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян в целом положительно оценивает телефонный разговор и встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Праге. Как сообщает Арменпресс, об этом в интервью Общественному телевидению сказал премьер-министр Никол Пашинян, подчеркнув, что дискурс президента Турции и дискурс лидера Армении не являются несовместимыми.

«Если будет последовательная работа, если будет политическая воля и желание, то эти дискурсы можно приблизить, а значит и урегулировать отношения», — сказал он.

По словам Никола Пашиняна, если удастся открыть армяно-турецкую границу для граждан третьих стран, это будет очень серьезным прогрессом.

«Мы сейчас над этим работаем, но я не хочу, чтобы мы впадали в иллюзии, что решим эту проблему сейчас, через день-два. Я говорю, что мы должны последовательно идти к этому», — добавил премьер-министр.

Даже если Россия захочет или решит вывести свои войска из Нагорного-Карабаха, она должна создать дополнительные гарантии

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян готов подписать документ об автоматическом продлении миссии российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Пашинян сказал, что российские миротворческие силы были размещены на линии соприкосновения НК и вдоль Лачинского коридора на основании решения и мандата Совета Федерации России.

«[В решении СФ РФ] говорится, что миротворцы развернуты для предотвращения и недопущения массовых убийств мирного населения Нагорного Карабаха. Теоретически, даже если, — повторяю: если — Россия захочет или решит вывести оттуда свои силы, она должна создать дополнительные гарантии для этой миссии», — сказал Пашинян, добавив, что даже в случае наличия гарантий они должны быть не только созданы, но и проверены.

«Это желание Российской Федерации не может быть нелегитимным. Если угроза, из-за которой туда прибыли миротворцы, не будет устранена, в случае отказа России международные механизмы найдут способы разместить там миротворцев», — сказал Никол Пашинян.

В результате работы в Сочи был получен документ, с которым все согласны

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил как на публичных, так и на закрытых встречах с президентом РФ в Сочи, что Армения поддерживает позицию Российской Федерации.

«В конце концов, в результате работы в Сочи был получен документ, с которым все согласны», — сказал он.

По его словам, на стол был положен документ, под которым Армения согласилась подписать и считает его полезным. На вопрос, находится ли еще в обращении российское предложение, Пашинян ответил, что ответ на этот вопрос должна дать Россия.

«Мы сказали, что этот вариант для нас приемлем. Эта тема стала достоянием гласности после заявления, сделанного президентом РФ в «Валдае». Поэтому я перенаправляю Ваш вопрос РФ», — сказал Пашинян.

Никол Пашинян также подтвердил, что Армения продолжает оставаться сторонником мирного договора, но нужны гарантии того, что Азербайджан выполнит свои обязательства.

По словам Пашиняна, неважно, возьмут ли на себя эту роль Россия, ООН или другой «важный международный игрок», Армения будет рада и готова подписать соглашение.