Следующая цель члена сборной Армении по спортивной гимнастике, бронзового призера Олимпийских игр, чемпиона мира и Европы Артура Давтяна — олимпийское золото.

Об этом новый чемпион мира заявил на встрече с журналистами в пресс-холле «Арменпресс».

«Я счастлив, что смог завоевать эту медаль и привезти ее на нашу родину. Я хочу поблагодарить наших тренеров, президента федерации, всех тех, кто внес свой небольшой в этот успех. Мы, ради высокой чести Армении, всегда будем делать все возможное. Следующий год будет важным, он рейтинговый для Олимпийских игр», — отметил чемпион.

По словам Давтяна, не имея медалей чемпионатов мира и завоевав сразу золото, теперь он будет стремиться завоевать золото Олимпийских игр. Артур Давтян, член сборной Армении по спортивной гимнастике, бронзовый призер Олимпийских игр, 6 ноября в финале чемпионата мира по гимнастике, проходящем в Ливерпуле, в виде: опорные прыжки завоевал золотую медаль. Артур Давтян — первый чемпион мира по спортивной гимнастике независимой Армении. Арутюн Мердинян стал бронзовым призером чемпионата мира, во второй раз заняв третье место.