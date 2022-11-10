Прага, Сочи, Вашингтон… Армяно-азербайджанские встречи на высшем уровне, на уровне министров иностранных дел… После каждой встречи европейский, российский, американский посредники приветствуют «важные шаги» Еревана и Баку навстречу друг другу, «готовность сторон к миру», «к работе над мирным договором» и т.д. и т.п. Наверное, так и полагается медиаторам, тем более конкурирующим между собой, не доверяющим друг другу, но пытающимся сформировать доверие между Арменией и ненавидящим ее и все армянское Азербайджаном. Примечательно, что чем больше посредники говорят о мире, тем усиленнее т.н. президент т.н. Азербайджана вооружается, устраивает провокации, насаждает армянофобию, предъявляя все большие территориальные претензии к Армении и Арцаху.

Спустя всего сутки после встречи в Вашингтоне глав МИД Армении, Азербайджана и госсекретаря США Энтони Блинкена, в ходе которой стороны, по словам американского посредника, предприняли «реальные и смелые шаги, направленные на то, чтобы оставить прошлое позади и работать над достижением прочного мира» и неделю после встречи Пашинян-Алиев в Сочи при посредничестве президента РФ Владимира Путина, на которой лидеры Армении и Азербайджана договорились отказаться от применения силы, Алиев разразился новыми обвинениями и угрозами в адрес Армении и Арцаха.

Суть его обвинений основана на ложных тезисах — якобы Армения не выполняет обязательства по полному выводу своих войск из Арцаха, открытию т.н. «зангезурского коридора» через Сюник для связи Азербайджана с Нахиджеваном (таковой не упоминается ни в одном подписанном заявлении, а Армения гарантирует азербайджанцам свободное передвижение по дорогам нашей страны — Г.М.) и по итогу — не хочет подписывать мирный договор на азербайджанских условиях. Ну, и как обычно, — «не примете наши условия, примем необходимые меры». Это он о применении военной силы. Не зря ведь все накачивает военный бюджет, закупает новые вооружения.

О том, что сам Алиев не выполняет практически ни одно из взятых им обязательств, главарь апшеронских террористов, естественно, умолчал: десятки армянских пленных продолжают удерживаться в азербайджанских тюрьмах, подвергаясь пыткам и унижениям, армянские культурно-исторические памятники и храмы на оккупированных территориях Арцаха уничтожаются, посягательства на жизнь мирных жителей Арцаха и Армении продолжаются, как продолжаются провокации в попытках продвинуться вглубь Армении, а из Арцаха выдавить российских миротворцев, дабы окончательно расправиться с арцахцами: «Российские миротворцы находятся там временно. В заявлении от 10 ноября 2020 года указан срок их пребывания».

В СМИ и на государственных телеканалах Азербайджана развернута активная антироссийская кампания. Направление главного удара — российские миротворцы в Арцахе. В репортажах утверждается, что российские военные якобы занимаются в Арцахе чем угодно, кроме обеспечения мира.

В якобы антиазербайджанской деятельности обвиняются командующий миротворческой миссией генерал Андрей Волков и новоназначенный госминистр Арцаха Рубен Варданян. Утверждается, что после 2025 года ни одного российского солдата в Карабахе не останется, но уже сейчас можно значительно ускорить этот процесс.

Глубоко ошибается тот, кому кажется, что Алиев мечтает избавиться от российских миротворцев, чтобы заменить их на другой миротворческий контингент, так сказать, международный. Алиеву не нужны никакие свидетели его преступлений.

Не допустил же он на азербайджанскую территорию международных наблюдателей ЕС, ОБСЕ по сбору фактов об агрессии Азербайджана против Армении.

В Арцах по сей день не допускает миссию ЮНЕСКО, дабы не констатировали уничтожение армянских храмов и памятников. В противном случае как же это недоразумение в кресле президента Азербайджана будет убеждать в якобы «разрушении армянами мусульманских памятников» мусульманские страны с целью настроить их против Армении и Арцаха.

Или же вдруг иностранные наблюдатели увидят, что никакого гражданского населения в оккупированных и якобы отстроенных для простых азербайджанцев городах и селах Арцаха нет. Зато есть турецкие военные, боевики из турецкой террористической организации «Серые волки», также из ближневосточных террористических организаций. Что аэропорты в оккупированных южных районах Арцаха — Варанде (Физули), Ковсакане (Зангелан), Бердзоре (Лачин) — не для гражданской авиации предназначены. Это военные аэропорты подскока.

И международных посредников в лице сопредседателей Минской группы ОБСЕ Алиев не жалует, считая, что они только мешают ему реализовывать его планы по захвату Арцаха и Армении. Ведь ни США, ни Россия, ни Франция не соглашаются с утверждениями Алиева о том, что войной 2020 г. он вопрос Арцаха/Карабаха «решил», и, пусть каждый на свой лад, но заявляют о необходимости определения статуса Арцаха.

Ну, а в связи с агрессией Азербайджана против Армении в сентябре с.г. США, Франция и другие западные страны без обиняков назвали Азербайджан агрессором, потребовав вывода азербайджанских войск с суверенной армянской территории.

«Некоторые зарубежные покровители Армении хотят нас в чем-то обвинить. Я им ответил. Если они еще что-то закукарекают, я им все равно отвечу. Меня это не остановит», — заявил главарь апшеронских террористов, разобиженный на то, что мир не поддержал Азербайджан и не вложил в оккупированные земли Арцаха ни копейки:

«Страна, вышедшая из такой тяжелой войны, в течение двух лет проводит масштабные строительные работы на освобожденных землях. Источником финансирования всех этих работ является бюджет Азербайджана. За эти два года мы ни от одной страны, ни от одной организации, ни от одного донора не получили ни одного маната помощи».

При этом стонущий от «несправедливости» мира апшеронский фанфарон пытается поучать армян, мол «забудьте о реванше и не надейтесь, никто за вас воевать не будет». Забыл, видно, ошметок, что и в 1990-х и в 2020-м армяне воевали сами и что это официальный Баку, видя, что его бандформирования сами справиться не могут, привлекал наемников — украинцев, чеченских боевиков, в 2020-м — турецких, пакистанских и, как мы уже отметили выше, террористов из ближневосточных террористических организаций. Да и израильские спецы сыграли свою роль. Если бы не это и не молчаливая поддержка стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, бандитский Азербайджан и в 2020-м бы потерпел сокрушительное поражение.

Апшеронское трусло по фамилии Алиев это прекрасно знает и по сей день трясется от страха при мысли о грядущем реванше армян. «Армения потерпела поражение во Второй карабахской войне, и ее армия была уничтожена. Побежденная страна не может так себя вести», — воет сын Гейдара, чьи потешные войска, оставаясь один на один с армянскими воинами, либо отдают Аллаху душу, либо бегут так, что только пятки сверкают.

Заявления Алиева в Шуши есть не что иное, как призыв к политике геноцида, решимость Азербайджана продолжать такую политику, добиваться своих целей и осуществить очередной геноцид армянского народа, написал на своей странице в Facebook министр иностранных дел Арцаха Давид Бабаян. «Сколько лет, в конце концов, нам надо объяснять, что такое Азербайджан, чтобы это было хотя бы понятно миру, некоторым слоям армянства?», — недоумевает он.

Да все всё прекрасно понимают. Но действуют с позиции геополитической целесообразности.

Ясно одно — царящая в Азербайджане ксенофобская политика этнической ненависти в отношении армянского народа исключает какую-либо возможность мирного сосуществования, установления мира и стабильности в регионе Южного Кавказа.