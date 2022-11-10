Начальник Полиции Армении, генерал-майор полиции Ваге Казарян на этой неделе принял Чрезвычайного и Полномочного посла Исламской Республики Иран в Республике Армения Аббаса Бадахшана Зохури.

Как сообщили в пресс-службе Полиции, Ваге Казарян высоко оценил установившиеся между двумя государствами отношения, в том числе двустороннее сотрудничество в правоохранительной сфере, которое осуществляется на основе подписанного в 2012 году меморандума о взаимопонимании между МВД Ирана и Полицией Армении.

Он, в частности, коснулся борьбы с оборотом наркотиков, отметив, что в составе криминальной полиции создано новое подразделение, основной функцией которого является предупреждение и выявление случаев незаконного оборота наркотиков в социальных сетях и информационных платформах. В рамках этой службы планируется создать отдел в Мегри.

Ваге Казарян рассказал также о других направлениях сотрудничества и указал на раскрытие совершенного в Армении в этом году особо тяжкого преступления, в расследовании которого помогали сотрудники правоохранительных органов и посольство Ирана.

Аббас Бадахшан Зохури, поблагодарив за теплый прием, подчеркнул важность тесных армяно-иранских отношений, которые развиваются с каждым днем. Приветствуя открытие в Мегри профессионального подразделения полиции, он отметил, что это еще больше повысит уровень безопасности на границе, и выразил поддержку иранской стороны в этом направлении.