Городской совет Страсбурга в начале текущей недели единогласно принял резолюцию об оказании содействия Армении. Документ представил член совета Пьер Якубович.

Как сообщили в МИД Армении, в резолюции подчеркивается, что Армения в очередной раз на своей территории подверглась агрессии со стороны Азербайджана, нарушены ее границы и международное право.

Городской совет Страсбурга и все его члены подтверждают свою поддержку армянскому народу и решительно осуждают военное нападение на Армению, призывая к восстановлению справедливого и прочного мира.

В знак солидарности с Арменией и армянским народом, помимо материального содействия, на зданиях мэрии и административного центра Страсбурга будет поднят флаг Армении.