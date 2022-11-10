Культурные, приключенческие и гастро-туры: по инициативе Комитета по туризму Армении стартовал еще один проект ознакомительных визитов в Армению, в котором участвуют иностранные журналисты и блогеры.

В беседе с «Арменпресс» пресс-секретарь Комитета по туризму РА Анна Маргарян отметила, что Комитет по туризму уже более 10 лет организует ознакомительные визиты в различных форматах.

«В этом году визиты получили новое и необычное направление, с мая мы начали представлять Армению под новым брендом, который включает в себя 4 направления: культурный, приключенческий, гастрономический и природный туризм», — сказала Анна Маргарян.

Она сообщила, что в этом году у них уже были гости из США, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Германии, Грузии, а в декабре у них будет еще одна группа из ОАЭ. В следующем году добавится еще несколько стран.

Армения — это неизвестный уголок, который идеально подходит для путешественников, исследующих и открывающих для себя новые и захватывающие направления.

«У наших гостей есть прекрасная возможность ощутить гостеприимство нашей страны, богатую историю, вкусную кухню, открыть для себя великолепные пейзажи и завязать новые знакомства. Мы будем рады увидеть Армению их глазами. Мы приглашаем блогеров, инфлюенсеров, представителей СМИ с большой аудиторией в своих странах для освещения их визитов, что в свою очередь приведет в Армению новых туристов из этих стран», — добавила Анна Маргарян.

Относительно принципа выбора мест, которые будут посещать журналисты и блогеры, она отметила, что экскурсии составляются с учетом особенностей группы. Они стараются включить в программу как можно больше достопримечательностей и равномерно распределить их по всем 4 направлениям: приключенческому, культурному, гастрономическому и природному туризм.

Анна Маргарян добавила, что финансовые расходы берет на себя приглашающая сторона. Комитет по туризму сотрудничает и с партнерами сферы туризма Армении, которые также предоставляют гостям свои услуги.