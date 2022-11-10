В рамках рабочего визита в Брюссель Защитник прав человека Кристине Григорян встретилась со спецпредставителем ЕС по правам человека Имоном Гилмором, заместителем управляющего директора по Европе и Центральной Азии Европейской службы внешних связей Люком Девинем с руководителем отдела по вопросам Армении, Азербайджана, Белоруссии и Восточного партнерства Главного управления по вопросам расширения и европейской политики соседства Дэвидом Калленом.

Как передает «Арменпресс», в офисе ЗПЧ сообщили, что в ходе встреч Кристине Григорян говорила о политике армянофобии высшего руководства Азербайджана, о проявлениях языка ненависти и преступлений на почве этнической ненависти. Она представила подробности нападения Азербайджана 13-14 сентября на суверенную территорию Армении и его последствия, многочисленные военные преступления азербайджанских ВС, включая пытки, и случаи бесчеловечного и унижающего достоинство обращения. Защитник представила собеседникам внеочередные доклады, опубликованные учреждением о последствиях нападения.

В ходе встречи со спецпредставителем ЕС по правам человека Имоном Гилмором Кристине Григорян представила ситуацию с защитой прав человека в Армении, в том числе проблемы насилия в семье, расширение экономических прав и возможностей женщин, борьбу с дискриминацией. Она подчеркнула важность применения глобального режима санкций по правам человека, принятого ЕС в 2020 г., как средства противодействия атмосфере безнаказанности в регионе. Имон Гилмор поздравил Омбудсмена со вступлением на должность и выразил готовность приложить усилия для углубления сотрудничества.

На встрече с Люком Девинем, заместителем управляющего директора Европейской службы внешних связей для Европы и Центральной Азии, собеседники обсудили последствия нападения Азербайджана на территорию Армении и их влияние на ситуацию с защитой прав человека.

В рамках встречи с Дэвидом Калленом, руководителем отдела Армении, Азербайджана, Беларуси и Восточного партнерства Генерального директората Европейской комиссии по делам добрососедства и расширения, Защитник представила процесс реализации финансируемых ЕС программ, направленных на защиту и продвижение прав человека и отметила высокий уровень сотрудничества с делегацией ЕС в Армении, а также с международными партнерами, обеспечивающими реализацию программ.Представляя основные приоритеты Офиса ЗПЧ, Кристине Григорян выделила основные потребности, в ответ на которые партнеры ЕС подтвердили свою готовность поддержать реализацию программ, направленных на укрепление учреждения и наращивание его потенциала.