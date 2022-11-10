9 ноября вице-спикер Национального собрания Армении Акоп Аршакян, находящийся в Париже с рабочим визитом, был принят спикером Национального собрания Франции Яэль Брон-Пиве.

Как передает «Арменпресс», в НС А сообщает, что Акоп Аршакян поблагодарил за теплый прием, выразив признательность за исключительную солидарность и поддержку Франции в отношении Армении и армянского народа, стоящих перед трудными испытаниями. Он с удовлетворением отметил адресный ответ Франции на самом высоком государственном уровне на военную агрессию Азербайджана против международно признанной суверенной территории Армении и приверженность мирному урегулированию ситуации.

Акоп Аршакян также высоко оценил межпарламентское сотрудничество, которое является одним из важных направлений привилегированных армяно-французских отношений, основанных на многовековой дружбе. В этом контексте он особо отметил активное участие Национального собрания Франции и французских парламентариев в информировании международного сообщества об угрозах безопасности Армении и армянского народа и в принятии активных шагов в защиту Армении и армянского народа.

Были затронуты сентябрьская азербайджанская агрессия, ее геополитические и гуманитарные последствия, агрессивная политика властей Азербайджана и переговорный процесс. Взаимно была отмечена международная посредническая роль в установлении прочного мира в регионе, в том числе посреднические усилия ЕС под руководством президента Франции и деятельность миссии наблюдателей ЕС по оценке приграничной ситуации Армении.

С точки зрения восстановления обстановки безопасности и установления стабильного мира в регионе, Акоп Аршакян выделил укрепление обороноспособности Армении при международной поддержке как реальную гарантию сдерживания азербайджанских амбиций против международно признанной суверенной территории Армения.

В завершение встречи председатель Национального собрания Франции Яэль Брон-Пиве подтвердила солидарность Национального собрания и всей Франции с Арменией и армянским народом.Акоп Аршакян от имени председателя Национального собрания РА Алена Симоняна пригласил председателя Национального собрания Франции с официальным визитом в Армению.