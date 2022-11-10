Коллекция Национальной галереи Армении, состоящая из более чем 40 000 произведений искусства, недавно пополнилась еще одним ценным экспонатом. Вануи Арчян, проживающая в Америке, подарила музею мужской серебряный пояс работы тифлисского мастера. Пояс с цилиндрической пряжкой был изготовлен армянским мастером в конце XIX начале XX века.

В беседе с корреспондентом «Арменпресс» искусствовед, заведующая отделом прикладного и декоративно-прикладного искусства Национальной галереи Армении Сатеник Чугасзян сказала, что ремни отличаются в основном за счет своих пряжек. «В зависимости от пряжки ремня можно понять, носит его женщина или мужчина. Пояс был неотъемлемой частью костюма. У женщин это было связано с темой плодородия, у мужчин символизировало мужественность, ну а золотые пояса подчеркивали богатство», — рассказала она.

По словам Сатеник Чугасзян, после Геноцида армян такие ремни стали носить с повседневной одеждой и забылось, какие ремни предназначались для женщин, а какие для мужчин. Новый экспонат галереи определенно — мужской. На ремне есть небольшое изображение, указывающее на то, что он был изготовлен для определенного человека.

«Этот образец завершает представление о творчестве мастеров тбилисской школы. Эти образцы отличаются как мастерством, так и используемыми методами. Он стал для меня поводом для исследования. Недавно я нашла несколько других работ того же мастера, находящихся в разных коллекциях. Пояс — прекрасный образец, того, как мастер работал над разнообразием дизайна изделий, которые создавал», — подчеркнула Сатеник Чугасзян.

В отличие от других отраслей искусства, в истории серебряного дела есть пробелы. О мастерах известно очень мало. По мнению искусствоведа, пробелы необходимо заполнить справочником, в который войдут украшения, хранящиеся в различных музеях и частных коллекциях по всему миру, и картина станет целостной.

«Это образец тифлисской школы, созданной в период с 1899 по 1908 год, и имя мастера будет представлено в ходе научного исследования. Может быть, мы проведем и лекции», — сказала Сатеник Чугасзян.

Коллекции декоративно-прикладного искусства галереи и отдельные группы предметов включают работы мастеров Древнего Египта и Древней Греции, Ирана, Китая и Японии, Германии, Франции, Англии, Голландии, Фландрии, Румынии, России и Армении.

По словам главного хранителя Национальной галереи Вехануш Пунарджян, коллекция декоративно-прикладного искусства призвана представить жизнь и обычаи определенного периода. «Мы можем видеть, каких навыков достигли наши мастера. Есть исключительные работы, и мы всегда гордимся нашими мастерами. Во всем мире известно, что армяне были ремесленниками и могли достичь совершенства в любом ремесле», — отметила хранитель.

В разных отделах Национальной галереи хранятся коллекции Акопа Овнатаняна, Ованнеса Айвазовского, Вардгеса Суренянца, Геворга Башинджагяна, Егише Тадевосяна, Паноса Терлемезяна, Мартироса Сарьяна и других великих мастеров. Большинство из экспонатов получено в качестве дара.

«В последние годы было очень мало приобретений. Это так, но надеюсь, что это изменится. Оптимизм внушает то обстоятельство, что галерея была основана в очень сложной политической и экономической ситуации, но удалось создать эту коллекцию. Будем надеяться, что нам удастся преодолеть и это трудное время», — заключила Вехануш Пунарджян.