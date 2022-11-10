Армяно-израильская экспедиция в пещере Даларик Армавирской области обнаружила археологические памятники первобытного человека регионального значения.

В беседе с «Арменпресс» руководитель экспедиции Борис Гаспарян сообщил, что на этом раскопе был обнаружен поздний Homo erectus — стратифицированный памятник ашельской эпохи. «Такие памятники уникальны, в регионе их можно пересчитать по пальцам», — сказал он, добавив, что раскопки позволили обнаружить необыкновенный производственный комплекс с очень хорошо сохранившимися изделиями, красиво обработанными инструментами.

«Эти находки дадут довольно интересную картину появления здесь первобытного человека. Они интересны для понимания ранних этапов заселения Армянского нагорья и Армении», — сказал он.

Борис Гаспарян сообщил, что в границах Араратской области экспедиция раскопала пещеру, что уже является своеобразным свидетельством неандертальца.

«В этом году пятью или шестью совместными экспедициями нам удалось раскопать слои от человека каменного века до анатомически характерных слоев современного человека. Материалы пока находятся в стадии уточняющих анализов. Когда получим ответы, мы сможем получить и очень хорошее представление об Армянском нагорье и его северо-восточной части, о человеке прямоходящем, неандертальце, о его образе жизни», — сказал он.

Успехом этого года Борис Гаспарян назвал и публикацию о пещере Агиту в авторитетном журнале «Журнал эволюции человека», где совместные экспедиции изучали осадочные ДНК и сумели выяснить различные аспекты использования растений древним человеком.

«Это новое слово в археологии. Когда мы сравниваем эти виды растений с видами растений в одной из пещер Арена, которые использовались медным, каменным и средневековым человеком, мы видим, что основа использования растений в нашем высокогорье была заложена еще в каменном веке», — отметил археолог.

По словам Бориса Гаспаряна, все руководимые им экспедиции из-за погодных условий уже завершили раскопки этого года. Многие из них в следующем году будут продолжены, а найденные материалы будут изучены.