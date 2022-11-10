В воюющей стране врачи обязаны отлично владеть навыками военно-полевой хирургии. Меж тем, 44-дневная война выявила ряд проблем в организации медицинской помощи раненым и пострадавшим, быстрого выздоровления и возвращения в строй раненых, реабилитационной медицины и т.д. Об этом, представляя вышедший в свет на армянском языке первый том пособия «Военно-полевая хирургия», заявил руководитель НПО «Передовая медицина» Арамаис Галумян.

«Мы поняли, что не были готовы к такому развитию, и многое делалось спонтанно. Чтобы не повторить те же ошибки в дальнейшем, мы должны грамотно подготовиться, с учетом и нашего, и международного опыта в медицине конфликтов», — сказал он.

Исходя из этого, год назад НПО «Передовая медицина» инициировала перевод на армянский язык и издание специального двухтомного пособия Международного комитета Красного креста «Военно-полевая хирургия».

Как рассказал Арамаис Галумян, это пособие МККК издается с 1988 года, постоянно обновляясь. На армянский язык переведена английская версия книги, обновленная в 2019 году. Он пояснил, что в настоящее время МККК издает книгу на английском, французском, русском и испанском языках, а по собственной инициативе она переведена на китайский, арабский, японский и турецкий. «И сейчас армянский встал в ряду мировых языков, и необходимая нам литература послужит восполнению знаний хирургов», — сказал он.

Хирург из России Атом Тер-Григорян, который во время 44-дневной войны работал в Степанакерте, оценивая значение проделанной работы, рассказал случай, произошедший в те дни. Хирурги в Степанакерте постоянно держали связь с врачами на передовой, и один из молодых врачей – студент медицинского университета – на вопрос, какая ему нужна помощь, сказал: «Ничего, кроме книг».

Руководитель «Ассоциации врачей-писателей Армении», члены которой трудятся над переводом книги, отметил, что она нужна не только врачам, но и солдатам и офицерам в плане отработки навыков оказания первой помощи.

Второй том издания сейчас находится в процессе перевода, и организаторы надеются, что в первом квартале 2023 года она уже выйдет в печать.