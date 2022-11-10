Заместитель координатора Управления по конфискации незаконного имущества Генеральной прокуратуры Армении Србуи Галян 9 ноября приняла делегацию во главе с директором программ Европы и Азии Бюро по борьбе с международным оборотом наркотических веществ и правоохранительной деятельности Госдепартамента США Джеймсом Эпплгейтом.

Как передает «Арменпресс», в прокуратуре сообщили, что Србуи Галян высоко оценила содействие Бюро в проведении эффективных мероприятий по конфискации имущества незаконного происхождения, решении существующих проблем в сфере, использовании потенциала и инструментов ответственного ведомства.В ходе встречи стороны обсудили перспективы продолжительного и эффективного сотрудничества между учреждениями.