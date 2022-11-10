Посол по особым поручениям Республики Армения Эдмон Марукян для подписания возможного мирного договора между Арменией и Азербайджаном видит необходимость в гарантах в лице постоянных государств-членов ООН.

Как передает «Арменпресс», об этом Марукян написал на своей странице в Twitter.

«В течение последних 2 лет Азербайджан постоянно нарушает и искажает пункты трехстороннего заявления о прекращении огня. Каковы гарантии, что Азербайджан не нарушит и не истолкует по-своему и будущее мирное соглашение после его подписания? Армении нужны гаранты мирного договора, как минимум в лице 5 постоянных членов ООН», — написал Марукян.Постоянными членами Организации Объединенных Наций являются Соединенное Королевство Великобритании, Соединенные Штаты Америки, Франция, Россия и Китай.