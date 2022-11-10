Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян подчеркнул, что заявления, сделанные президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 8 ноября 2022 года, еще раз доказывают, что геополитические притязания властей Азербайджана продолжают представлять угрозу безопасности и стабильности Южного Кавказа и даже для более широкого региона. Как передает «Арменпресс», об этом Никол Пашинян говорил на заседании правительства Армении 10 ноября.

«Выступление, адресованное международному сообществу и полное оскорблений в адрес Республики Армения, в котором президент Азербайджана пытается обвинить Армению и наше правительство в невыполнении договоренностей и обязательств, доказывает диаметрально противоположное. Более того, заявления Алиева делаются на следующий день после встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Вашингтоне и обсуждения возможного мирного договора, когда делегации сторон еще не успели вернуться в свои столицы», сказал Пашинян.По его словам, этим выступлением руководство Азербайджана грубо нарушило письменную договоренность о воздержании от применения силы и угрозы применения силы, зафиксированную в трехстороннем заявлении, принятом 31 октября в Сочи. «Вопреки тому же Пражскому заявлению от 6 октября, лидер Азербайджана озвучивает претензии на суверенную территорию Республики Армения с явным стремлением запугать мирное население и с угрожающим использованием названий и наименований ряда населенных пунктов Армении», — сказал премьер-министр