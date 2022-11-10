Советник президента Республики Арцах по международным отношениям Нелли Багдасарян в разговоре с корреспондентом «Арменпресс» коснулась распространяемой азербайджанской стороной дезинформации о переброске военной техники в Арцах через Лачинский коридор, обвинений некоторых официальных и информационных кругов Азербайджана в адрес российской миротворческой миссии и нарративов агрессивных заявлений Ильхама Алиева, сделанных им 8 ноября 2022 года в Шуши.

— Госпожа Багдасарян, недавно азербайджанская сторона распространила информация, согласно которой, в Арцах через Лачинский коридор якобы переправляется военная техника. Примечательно, что это произошло после встречи в Сочи. На Ваш взгляд, в чем причина тиражирования такой информации, чего они хотят добиться?

— Азербайджан пытается любой ценой получить контроль над коридором. Официальные круги Республики Арцах опровергли эту новость, в случае развития темы может возникнуть необходимость в опровержении и со стороны российских миротворческих сил, как явной дезинформация относительно их зоны ответственности. Факт, что Азербайджан разработал те же нарративы и в отношении прежнего направления коридора. В марте этого года Азербайджан обращался в ООН, Совет Европы, ЕС, ОБСЕ, НАТО и в МИД России якобы по поводу «использования Лачинского коридора в военных целях». Азербайджан проводит последовательную политику, открыто обвиняя российские миротворческие силы в содействии милитаризации Республики Арцах. Азербайджан развивает нелегитимный дискурс размещения контрольно-пропускных пунктов в новом коридоре, а также настаивает на нарративе «коридор за коридор». Примечательно, что сразу после сочинской встречи Российская Федерация дорожным коммуникациям дала формулировку «маршруты».

— Касаясь темы российской миротворческой миссии в Арцахе, Алиев 8 ноября 2022 года в Шуши заявил, что «российские миротворцы там размещены временно, в заявлении от 10 ноября 2020 года этот период отмечен». Какие последствия, по Вашему мнению, несет в себе такое заявление?

— Заявления президента Азербайджана были сделаны в ответ на неоднократные заявления президента Республики Арцах о необходимости бессрочного пребывания российских миротворцев, заявления, принятого Национальным собранием Арцаха во время народного митинга, состоявшегося в Степанакерте 30 октября с. г., заявления о продлении срока пребывания миротворцев президента России в клубе «Валдай», обсуждения этой темы в Сочи. Азербайджан поставил перед собой задачу всеми возможными способами не допустить развития этой темы.

— В том же выступлении президент Азербайджана заявил, что Армения не полностью вывела свои войска из Арцаха. В чем причина этого лживого утверждения, которое, кстати, носит периодический характер?

— Это последовательная политика Азербайджана по представлению Армении в роли агрессора и оккупанта. Республика Арцах неоднократно опровергала эти заявления. Функции самообороны в Арцахе выполняет Армия обороны Республики Арцах. Более того, географические сложности и протяженность линии соприкосновения после азербайджано-карабахской войны 2020 года, а также периодические нарушения режима прекращения огня со стороны Азербайджана, стали причиной того, что в официальном письме президенту, председателю Совета безопасности Российской Федерации Владимиру Путину, составленном по итогам заседания Совета безопасности Арцаха 26 марта, был поднят вопрос об увеличении численности миротворческих контингентов.

— Заявления президента Азербайджана содержали явные угрозы. Что Вы выделили бы из них и какие выводы следует сделать?

— При желании международное сообщество может обсудить ряд тезисов выступления. В частности, азербайджанские операции «Парух» и «Возмездие» против Республики Арцах были представлены как успешный способ достижения целей с применением силы, это еще одно проявление угрозы силой. Сделан намек на «возможность дальнейшего использования» ряда оккупированных высот на территории РА. Думаю, международное сообщество также должно учитывать неуважительные слова в свой адрес, и это в том случае, когда среди них есть государства, являющиеся де-юре партнером или стратегическим союзником Азербайджана. Азербайджан продолжает говорить на языке ультиматумов, стремясь навязать мирный договор со своей повесткой дня. Конечно, это не первое выступление азербайджанской стороны подобного содержания, но это еще одно предупреждение, что вопрос реализации права Республики Арцах на самоопределение является жизненно необходимым.

Ван Новиков