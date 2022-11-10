Два года минуло после последней кровопролитной Арцахской войны. На фоне усилий мирового сообщества, государств-посредников как-то урегулировать конфликт и установить мир в регионе, особенно за минувшие два года еще более ужесточилась риторика президента Азербайджана Алиева.

Долгие годы Армения просто закрывала глаза на агрессивные заявления этого человека в адрес Армении, Нагорного Карабаха и всего армянства, прекрасно зная, что Алиев, имея глубокие и взрывоопасные проблемы с внутренней аудиторией, тем самым пытается укрепить собственные позиции.

Однако заявления, звучащие после 10 ноября 2020 года, уже разительно отличаются от предшествующих: он угрожает армянскому народу каждый Божий день, его выступления, адресованные не только армянскому народу, но и всему миру, полны угроз применения силы, между прочим, запрещенными международными документами.

Одним словом, этот, с позволения сказать, человек делает заявления не только об уже совершенных преступлениях, но и своих отвратительных и не менее преступных замыслах.

Известно: чувство безнаказанности порождает новые преступления. Какая из международных организаций или стран-посредников в этот период выступила с заявлением, осуждающим поведение Алиева? Ни одна.

Более того, когда весной нынешнего года, продлив приостановку 907-й поправки к «Акту в поддержку свободы», член Минской группы ОБСЕ США выделили военную помощь Азербайджану, госсекретарь Энтони Блинкен в уведомлении Конгрессу заявил, что военная помощь Азербайджану не подорвет и не помешает текущим усилиям по мирному урегулированию Карабахского конфликта, а также не будет использоваться в поступательных целях против Армении.

По словам госсекретаря США, оказание помощи необходимо для поддержки усилий по борьбе с международным терроризмом, а также для укрепления безопасности границ Азербайджана.

Ныне же Азербайджан укрепляет границы, даже расширяет за счет суверенной территории Армении. Можно предполагать, что выделенные Госдепом США средства Алиев, согласно заявлению Блинкена, использует целенаправленно – укрепляет свои границы. А то, что делает он это за счет территории члена ООН и Евросовета независимой Армении, ценой жизней наших солдат и гражданского населения – за это Азербайджан даже санкций до сих пор не удостоился.

Что касается борьбы с терроризмом, то напомним: в ходе 44-дневной войны в Нагорном Карабахе со стороны Азербайджана в наступательных действиях участвовали тысячи наемных боевиков-террористов, переброшенных членом НАТО Турцией из Сирии и других регионов Ближнего Востока.

Заметим, начиная с 2001 года, благодаря приостановке действия вышеупомянутой 907-й поправки, США направили Азербайджану около 360 млн долларов по линии минобороны. Сумму эту Баку мог использовать на оборонные цели – например, на закупку печально прославленных турецких беспилотников «Байрактар», которые широко использовались в последней Карабахской войне…

Следствием отсутствия санкций мирового сообщества в отношении Азербайджана является и то, что 12 мая 2021 года на глазах и при молчаливом попустительстве всего мира азербайджанские войска вторглись на суверенную территорию Армении и заняли стратегически важные высоты.

Азербайджанские вояки, вторгшиеся на нашу территорию, фактически, вытесняют армян с их исторической родины, наряду с грабежом местного населения, контролем над дорогами, убийствами наших солдат и мирного населения.

На фоне всего этого идея о мире и стабильности, однако, поддерживается всеми, кто заинтересован в геополитике в регионе. Опять получается – ценой наших территорий и жизней армян.

Вместо санкций за агрессию в отношении суверенной Армении и всего армянства Алиев этим летом получил бонус – председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписала с Алиевым меморандум о взаимопонимании и стратегическом партнерстве в энергетической сфере…

Недавно Армению посетили швейцарские депутаты. От увиденного – что вытворяли азербайджанцы на территории Армении в середине сентября текущего года, — они, по собственному их признанию, испытали ужас и отвращение. Но о санкциях, как и прежде, речь не идет.

А в другой европейской стране, Нидерландах, на уровне МИД пришли к выводу, что «введение санкций против Азербайджана в данный момент не будет способствовать установлению мира».

Одним словом, глубокое отвращение в отношении варварских деяний Азербайджана на территории Армении – для европейцев это еще не повод прибегнуть к более действенным мерам и перейти от слов к делу, введя санкции.

Получается: сами ужасаются, испытывают чувство отвращения к деяниям Азербайджана, но нас призывают к миру и согласию.

Тем временем, Алиев день ото дня на фоне якобы мирных переговоров наращивает агрессивную риторику, не стесняясь в выражениях уже и в адрес лидеров (правда, не называя имен) других государств.

Последний пример – истеричное выступление в находящемся ныне под контролем Азербайджана исконно армянском городе Шуши 9 ноября. Не будем приводить цитаты – слишком уж они ядовиты, полны угроз и никак не способствуют заключению мирного договора, а скорее наоборот, на что должны обратить серьезное внимание лидеры тех же стран, в адрес которых звучали алиевские недружественные мессиджи.

Разглагольствуя о мирном договоре с Арменией, Азербайджан продолжает врать. Его каждодневные деяния доказывают злые намерения в отношении Армении и армянского народа. Каждое его выступление от начала до конца полно арменофибии.

По всей вероятности, последние переговоры – будь то в Брюсселе, Праге, Сочи или Вашингтоне, — не по душе диктатору Алиеву. Ясно, что словарный запас угроз на переговорный стол не положишь – этот лексикон он использует в заявлениях, ибо в ходе переговоров – и это уже очевидно, — он сталкивается с серьезными проблемами. И чем больше проблем, тем больше трещит по швам самообладание Алиева.

Отслеживая ход переговоров между Арменией и Азербайджаном в различных форматах, очевидно, что на сегодняшний день ни один из посредников не предлагает готовый документ. Значит, спорных моментов много, и заявление Алиева, что карабахский вопрос им, якобы, решен посредством войны, посредники всерьез не воспринимают.