Нарушения Азербайджаном договоренностей, принятых им по трехстороннему заявлению и по другим форматам, носят хронический характер.

Как передает «Арменпресс», об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства 10 ноября. «В декабре 2020 года Азербайджан незаконно оккупировал населенные пункты Хцаберд и Хин Тагер Нагорного Карабаха и прилегающие к ним районы. Сделал это вопреки трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, согласно которому в зоне нагорно-карабахского конфликта устанавливается полное прекращение огня, все боевые действия прекращаются и стороны остаются на своих позициях», — сказал премьер-министр.

Никол Пашинян напомнил, что оккупацию Азербайджан осуществил и в марте 2022 года, вторгшись в зону ответственности миротворческих сил РФ в Нагорном Карабахе и нарушив линию соприкосновения, определенную трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года, а теперь президент Азербайджана с гордостью называет ее «операция Парух». «Азербайджан практически ежедневно нарушает режим прекращения огня на линии соприкосновения, установленный трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года, одновременно заявляя, что Нагорного Карабаха не существует. Это утверждение само по себе является грубым нарушением трехстороннего заявления от 9 ноября. В этом известном документе, подписанном и Азербайджаном, 4 раза упоминается название «Нагорный Карабах», — отметил Пашинян.

Он добавил, что Азербайджан не предпринял шагов для начала видимого для международного сообщества диалога с армянскими представителями Нагорного Карабаха. «При этом пытается выглядеть конструктивным, и заявляет, что армяне Нагорного Карабаха являются его гражданами и их права и безопасность гарантированы. Насколько это утверждение соответствует действительности, можно убедиться на практике, проверив, какие условия создал Азербайджан и какие шаги он предпринял для безопасного возвращения тысяч жителей Гадрута и других армянонаселенных районов Нагорного Карабаха, перемещенных из-за 44-дневной войны 2020 года. Азербайджан не предпринял никаких шагов в этом направлении, что является грубым нарушением пункта 7 трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Нарушая этот же пункт, Азербайджан препятствует въезду в Нагорный Карабах представителей ООН, в частности Управления Верховного комиссара по делам беженцев», — сказал он.

По его оценке, эти и ряд подобных действий и заявлений делают очевидным, что Алиев не только угрожает, но уже и готовит Геноцид армян Нагорного Карабаха. По словам премьер-министра, это намерение выражается и в комментариях президента Азербайджана по поводу сроков размещения российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе. Они в свою очередь грубо нарушают как минимум три заявления, сделанные в трехстороннем формате. «В трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года говорится, что миротворцы размещаются в Нагорном Карабахе сроком на 5 лет с автоматическим продлением последующих пятилетних периодов. Повторяю, автоматически продлевается. По сути, это означает, что миротворцы находятся в Нагорном Карабахе на неопределенный срок, пока не будут решены все вопросы, связанные с правами и безопасностью армян Нагорного Карабаха, и не будут решены все проблемы безопасности армян Нагорного Карабаха», — сказал онПремьер-министр напомнил, что президент Азербайджана трехсторонними заявлениями от 31 октября и 26 ноября 2022 г. и сам признал краеугольный, важный вклад миротворцев в обеспечение безопасности и стабильности в районе их дислокации. Более того, он признал необходимость дальнейших усилий миротворцев по стабилизации ситуации в регионе. «После подписания двух сочинских заявлений и составления их протоколов, без четких международных гарантий обеспечения безопасности и прав армян Нагорного Карабаха, разговоры о выводе миротворцев являются не только нарушением упомянутых трехсторонних заявлений, но также и подготовкой Геноцида армян Нагорного Карабаха», — подчеркнул Никол Пашинян.