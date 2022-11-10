Премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил на очередные заявления Азербайджана, при помощи которых предпринимаются попытки провести параллели между Лачинским коридором и разблокированием всех региональных транспортных и экономических связей, предусмотренных трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 г.

Как сообщает «Арменпресс», Пашинян затронул эту тему на заседании правительства Армении 10 ноября.

«Среди действий и заявлений, противоречащих трехстороннему заявлению от 9 ноября, и манипулятивные речи, наработанные Азербайджаном на протяжении длительного времени вокруг Лачинского коридора, и попытка провести параллели между Лачинским коридором и разблокированием всех региональных транспортно-экономических связей, предусмотренным трехсторонним заявлением от 9 ноября. Президент Азербайджана пытается создать фиктивные основания для закрытия Лачинского коридора, окружить армян Нагорного Карабаха и подвергнуть их геноциду и депортации под предлогом невыполнения Арменией своих обязательств», — заявил Пашинян.

Он напомнил, что в положениях трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 г. нет места для подобных параллелей, и это обосновывается рядом фактов.

«В пунктах 3 и 6 трехстороннего заявления по Лачинскому коридору написано «Лачинский коридор», то есть Лачинский коридор прямо назван таковым. В пункте 9 того же заявления нет упоминания ни о коридоре, ни о территории Республики Армения, ни о каком топониме. Согласно 6-му пункту , Лачинский коридор — это не только дорога или транспортный маршрут, но и территория шириной 5 километров. В пункте 9 речь идет только о транспортном сообщении. Согласно пункту 6, Лачинский коридор находится под контролем российских миротворческих сил. В пункте 9 указано, что пограничная служба Федеральной службы безопасности Российской Федерации осуществляет контроль за транспортным сообщением между западными районами Азербайджана и Нахиджеванской автономной республикой. Этот вопрос дополнительно разъясняет указ президента Российской Федерации № 695 от 10 ноября 2020 года «Об обеспечении мира в Нагорном Карабахе», в котором говорится: «Федеральной службе безопасности Российской Федерации: осуществлять контроль по обеспечению транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахиджеванской Автономной Республикой для беспрепятственного двустороннего движения граждан, грузов и транспортных средств. Иными словами, о контроле над какой-либо нашей суверенной территорией и отчуждении каких-либо наших суверенных функций речи нет и быть не может. Речь идет о контроле выполнения договоренностей, а этим может заниматься только пограничная служба ФСБ РФ », — заявил Пашинян.

Он добавил, что согласно пункту 6 Лачинский коридор создан исключительно для непрерывной и безопасной связи между Нагорным Карабахом и Республикой Армения, как гарантия безопасности, как единственный и незаменимый путь жизни.

« Пункт 9 касается разблокирования транспортно-экономических связей региона, и только в этом контексте упоминается транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и Нахиджеванской Автономной Республикой. Трехстороннее заявление от 11 января 2021 года раскрывает смысл пункта 9 трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, документ, разъясняющий его смысл», — уточнил премьер-министр.

По его словам, необходимо констатировать, что обвинения в адрес Армении в нарушении пункта 9 заявления от 9 ноября 2020 года совершенно беспочвенны. «На данный момент у Армении есть только одно обязательство: обеспечить транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и Нахчываном, и ни в заявлении от 9 ноября, ни в каком-либо другом заявлении не упоминается конкретный маршрут. Республика Армения всегда была готова и готова обеспечить такую связь, и с этой целью был введен в обращение проект постановления правительства Армении о создании контрольно-пропускных пунктов на армяно-азербайджанской границе, и в результате принятия этого решения Азербайджан может получить сообщение по Армении с Нахиджеваном. Это решение не принимается только по одной причине, Азербайджан этого не хочет. Это означает, что Армения полностью выполняет свое обязательство, а Азербайджан не хочет воспользоваться предоставленной возможностью. Более того, такой отказ совершенно непонятен. Если Азербайджан действительно хочет мира и готов к миру, как он заявляет, то давайте откроем эти контрольно-пропускные пункты, давайте создадим возможности для людей», — сказал премьер-министр Армении.

Говоря о строительстве новых дорог, он подчеркнул, что у Республики Армения просто нет такого обязательства ни по трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, ни по какому-либо другому документу. «Пункт 9 предусматривает такую возможность в случае согласия сторон. И Республика Армения готова дать свое согласие. А согласия нет только по одной причине. Азербайджан продолжает проводить агрессивную риторику и действия вопреки достигнутым договоренностям и подписанным заявлениям», — сказал он.

По словам премьер-министра, необходимо особо подчеркнуть тот факт, что сам президент Азербайджана нарушил договоренность, достигнутую 14 декабря 2021 года в Брюсселе, в присутствии председателя Совета ЕС Шарля Мишеля. Согласно которой, руководители Армении и Азербайджана договорились о начале работ по восстановлению железной дороги Ерасх-Ордубад-Мегри-Горадиз и четко заявили, что железная дорога будет действовать в соответствии с законодательством обеих стран.

Пашинян подчеркнул, что сам президент Азербайджана отказался подписать документ, подтверждающий это соглашение. «Казалось, что это очень простая ситуация. Но то, что было объявлено публично, должно быть изложено на бумаге и подписано, но Азербайджан отказался. И сегодня президент Азербайджана отказывается это сделать, и я официально заявляю, что готов сегодня подписать документ, подтверждающий это соглашение», — сказал Пашинян.Он еще раз подчеркнул, что президент Азербайджана сам отказывается от предложения о строительстве новых коммуникаций, которое Республика Армения сформулировала в письменной форме и направила Азербайджану в декабре 2021 года. «Более того, в ближайшее время мы представим и новое предложение по этому поводу. Если это предложение не будет приемлемым для Азербайджана, у нас есть и другое», — сказал он.