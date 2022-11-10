Армения выступила с предложением о демилитаризации армяно-азербайджанской границы. Армянская сторона предложила отвести войска от восстановленной в 1991 году границы, создав по обеим сторонам границы 3-километровую демилитаризованную зону.

Как сообщает «Арменпресс», об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на заседании правительства Армении.

«Это предложение остается в силе, и вчера мы передали Азербайджану его обновленную версию. В любом случае я должен зафиксировать, что вооруженные силы Азербайджана должны быть выведены со всех оккупированных частей суверенной территории Республики Армения, и эта наша позиция, она никогда и никоим образом не будет изменена», — сказал премьер-министр.

По его словам, Азербайджан пытается оправдать агрессию против Республики Армения в мае, в ноябре прошлого года, 13 сентября 2022 года, оккупацию территорий, обстрел 36 населенных пунктов на суверенной территории Армении, в том числе Гориса, Джермука, Вардениса, Капана, Гегамасара, перемещения 7600 мирных жителей, в том числе 1437 детей, 99 инвалидов, обстрел 193 жилых домов, 3 гостиниц, 2 школ, одного медицинского центра, убийство 211 армян, в том числе 3 мирных жителей, казни, пытки не менее 11 пленных военнослужащих и осквернение тел погибших, в том числе и женщин. Премьер-министр подчеркнул, что все это не может быть оправдано, и все призывы, привлечь виновных в этих преступлениях к ответственности, однозначно справедливы.