В непосредственной близости от города Джермук области Вайоц Дзор, на оккупированной территории Армении Азербайджан проводит незаконное строительство и укрепительные работы.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции заявил глава Фонда «Татоян», бывший Омбудсмен Армении Арман Татоян, подчеркнув, что эти работы начались сразу после агрессии Азербайджана против суверенной территории Армении 13-14 сентября 2022 года.

В доказательство Татоян показал фотографии строительных и фортификационных работ, проводимых азербайджанскими вооруженными силами на оккупированной территории Армении.

Он подчеркнул, что исследования фонда в Вайоцдзорской и Сюникской областях показывают, что перед Арменией стоит серьезная проблема, причиной которой являются азербайджанские вторжения и их присутствие на дорогах и в окрестностях сел Армении.

«Действия азербайджанцев показывают, что они не собираются покидать Армению. В непосредственной близости от Джермука, на оккупированных территориях Республики Армения Азербайджаном ведутся незаконные строительные и фортификационные работы: строятся военные дороги, позиции, бункеры и т.д. Согласно нашим исследованиям, ширина построенной дороги составляет 10-12 метров», — сказал Татоян.

Он подчеркнул, что на оккупированных территориях вблизи Джермука есть поля, пастбища и пашни. По словам главы фонда, проблемы, возникшие после недавней агрессии Азербайджана, касаются не только защиты прав человека, но и национальной безопасности, ведь под мишенью находятся не только села, но и ГЭС «Татев», ГЭС «Джермук», Капанское хвостохранилище и другие стратегически важные объекты.