Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает справедливым требование армянства Нагорного Карабаха прекратить нарушения азербайджанской стороной линии соприкосновения и вывести войска из зоны ответственности миротворцев, а также отказаться от политики геноцида армян Нагорного Карабаха.

Как сообщает «Арменпресс», об этом Никол Пашинян сказал на заседании правительства Армении.

По словам премьер-министра Армении, проявлением этой политики стал подрыв Азербайджаном в марте 2022 года единственного газопровода, снабжающего Нагорный Карабах природным газом, в условиях беспрецедентных холодов, и длительное препятствование его восстановлению. В тот же период времени подразделения вооруженных сил Азербайджана ночью освещали сильными прожекторами конкретные дома и кварталы ряда армянских сел Нагорного Карабаха, угрожая жителям и призывая их покинуть свои дома, включая через очень мощные динамики азан, призывы к исламской молитве, сопровождая это выстрелами.И теперь авторы этих практик хотят обвинить Армению в антиисламском поведении, между тем наше уважение к исламской религии и исламской цивилизации неоспоримо. Республику Армения и армянский народ связывают братские чувства и партнерские отношения с десятками исламских стран и народов, в то время как Азербайджан своими вышеупомянутыми действиями напоминает “Аль-Каиду” и “Исламское государство”, которые дискредитируют ислам», — сказал премьер-министр.