Армению и Россию связывают общая культура, история, вера и великая победа, которую никто и никогда не отнимет.

Как сообщает «Арменпресс», после совместного заседания постоянной комиссии по региональной и евразийской интеграции Национального собрания РА и делегатов Комиссии по евразийской интеграции и связям с соотечественниками Государственной Думы РФ об этом на встрече с журналистами сказал заместитель председателя комиссии Казбек Тайсаев. «Мы не можем представить Россию без Армении и Армению без России», — заявил он.

Казбек Тайсаев добавил, что обсуждение в Парламенте Армении прошло в дружеской и конструктивной атмосфере. «Мы договорились о шагах, которые должны быть предприняты парламентариями в будущем. У нас есть опыт успешного сотрудничества по Верхнему Ларсу», — сказал Тайсаев, добавив, что есть проблемы, связанные с Ларсом и по этим проблемам будет сформирована рабочая карта, которая поможет в дальнейших шагах.

Депутат от фракции «Гражданский договор» НС РА Вагаршак Акопян представил гостям ситуацию, сложившуюся в результате военной агрессии Азербайджана против суверенной территории Армении, и проблемы безопасности Армении.

«Была предоставлена подробная информация о военных преступлениях Азербайджана. Подчеркнута необходимость немедленного вывода азербайджанских вооруженных сил с суверенной территории Армении», — сказал Акопян, оценив встречу со своим российским коллегой как результативную.

Следует отметить, что в повестке заседания были вопросы перспектив и приоритетов развития ЕАЭС в рамках парламентского сотрудничества в условиях современных глобальных вызовов, а также вопросы, связанные с работой КПП «Верхний Ларс».На встрече также были обсуждены вопросы, связанные с армяно-российским межпарламентским сотрудничеством, был подчеркнут формат проведения заседаний профильных комиссий парламентов обеих стран.