Бизнесмены и компании армянской диаспоры хотят инвестировать в Армении. Как сообщает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции после заседания правительства заявил главный уполномоченный по делам диаспоры Армении Заре Синанян, добавив, что желающих сейчас больше, чем в 2019 году.

По его словам, инвестиции в основном связаны со сферами высоких технологий, туризма и сельского хозяйства.

«Эти компании уверены в будущем Армении, иначе не стали бы инвестировать, не веря в ее будущее», — сказал Синанян.Ранее и министр экономики Армении Ваан Керобян заявил, что 74 % армян диаспоры готовы инвестировать в Армению.