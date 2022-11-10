Посол Армении в Грузии Ашот Смбатян 10 ноября был принят премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

Как сообщили «Арменпресс» в посольстве Армении в Грузии, Ираклий Гарибашвили поздравил посла Армении со вступлением на должность и пожелал ему плодотворной работы в Грузии.

Стороны обменялись мнениями о традиционных дружеских отношениях и многоплановом сотрудничестве между Арменией и Грузией.Были рассмотрены вопросы, касающиеся региональной безопасности, также была подчеркнута необходимость установления прочного мира и стабильности на Южном Кавказе.