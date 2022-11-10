Вице-премьер Мгер Григорян принял первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбека Тайсаева и возглавляемую им делегацию.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Мгера Григоряна, вице-премьер приветствовал гостей и подчеркнул важность последовательного развития отношений с Россией, в том числе благодаря сотрудничеству законодательных органов.

В ходе встречи вице-премьер Мгер Григорян представил ситуацию, сложившуюся в результате недавней широкомасштабной агрессии Азербайджана против суверенной территории Армении, подчеркнув необходимость вывода азербайджанских вооруженных сил с суверенной территории Армении и безусловного соблюдения режима прекращения огня.

Были также обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки сотрудничества в сферах экономики, культуры и других направлениях, представляющих взаимный интерес. С удовлетворением подчеркнут зафиксированный в текущем году существенный рост взаимной торговли.

Также было затронуто сотрудничество в многостороннем формате, в частности, состоялся обмен мнениями о программах и инициативах, реализуемых в рамках СНГ и ЕАЭС.