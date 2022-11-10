Премьер-министр Никол Пашинян принял члена сборной Армении по гимнастике, нового чемпиона мира Артура Давтяна, бронзового призера Чемпионата мира Арутюна Мердиняна, президента Федерации гимнастики Гагика Ванояна и главного тренера сборной Акопа Серобяна.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в своей речи премьер-министр отметил: “Уважаемые господа, в первую очередь поздравляю всех нас и, в первую очередь, конечно же Артура Давтяна, с исторической победой и успехом. Я также поздравляю господина Мердиняна, потому что, насколько я понимаю, и в Вашей победе есть исторические элементы, поздравляю федерацию, тренерскую команду.

Я хочу поблагодарить вас всех. Понятно, что такой успех может формироваться в среде, где есть консолидация прежде всего вокруг таланта и командной работы, и я хочу подчеркнуть это. Должен также сказать, что всем нам, Республике Армения, нашей стране, народу нужны такие победы, и я думаю, что такие победы также привлекают внимание молодежи, детей, которые проявляют большой интерес к планированию своей жизни или просто к занятию спортом.

Должен также с удовлетворением подчеркнуть, что я еще больше рад тому, что мы приняли решение, согласно которому должны построить новую гимнастическую школу, которая должна быть создана с нуля и, как мы договаривались, все должно соответствовать современным стандартам. Я также должен честно сказать, что после этой исторической победы я заинтересовался состоянием наших реформ 2019 года в плане выплаты премий спортсменам, которые достигли больших успехов, и какие у нас отношения в этом плане. Опять же, я должен с удовлетворением констатировать, что в данном случае премиальные выплаты нашли своего адресата, и я также надеюсь, что эти средства помогли каким-то образом отвлечься от повседневной рутины и сосредоточиться на реальной работе.

Хочу еще раз поблагодарить всех, поблагодарить Вас, господин Давтян, Вас, господин Мердинян, федерацию, тренерскую команду за это историческое достижение. Надеюсь, что такие достижения в Республике Армения перестанут быть историческими”.

Президент Федерации гимнастики Гагик Ваноян поблагодарил за прием и отметил: “Уверяю Вас, встреча с Вами, главой государства, придаст нам сил и энергии, чтобы каждый из нас продолжал работать на своем месте, делать свою работу по максимуму, чтобы в будущем мы могли сохранять спортивную честь нашей страны на высоте.

Пользуясь случаем, господин премьер-министр, позвольте также поблагодарить правительство, господина Араика Арутюняна, господина Гилояна, потому что в рамках своего сотрудничества федерация всегда работает с государством. В последние годы эта работа поднялась на более высокий уровень и стала более качественной. Наши спортсмены тоже с каждым годом чувствуют изменения. Как Вы отметили, бывает очень много вопросов и по финансовой части, и по выплате премий, и эти вопросы всегда получают максимально положительное решение. Все это способствует тому, чтобы мы могли продолжать нашу работу с большим энтузиазмом”.

Артур Давтян и Арутюнян Мердинян поделились впечатлениями от Чемпионата мира и рассказали о предстоящих планах, в том числе связанных с Олимпийскими играми.

В ходе встречи был обсужден ряд вопросов, касающихся дальнейшего развития спортивной гимнастики. В частности, было отмечено, что по финансированию правительства сейчас строится новое здание Олимпийской детско-юношеской спортивной школы гимнастики имени Гранта Шагиняна, а проектные работы нового здания Школы спортивной гимнастики имени Альберта Азаряна ведутся под руководством мэрии Еревана. Обе спортивные школы будут сданы в эксплуатацию в 2025 году и будут оснащены современным оборудованием.

Также были обсуждены возможности проведения в нашей стране Чемпионата Европы по спортивной гимнастике, затронута проводимая в этом направлении работа.

Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Карен Гилоян доложил, что в 2022 году армянские спортсмены в различных видах спорта завоевали в общей сложности 288 медалей, 101 из которых золотая.

Премьер-министр Пашинян отметил, что правительство и впредь будет уделять особое внимание развитию спорта и мерам по улучшению инфраструктуры.