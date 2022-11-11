После длительного перерыва акварельные работы заслуженного художника Республики Армения Самвела Лачикяна вновь выставлены в Галерее сестер Асламазян в Гюмри.

Как сообщает «Арменпресс», выставка «Очарование акварели» является своеобразной одой художника тому материалу, с которым он когда-то вошел в мир изобразительного искусства.

Художник отметил, что на персональной выставке представлены портреты, пейзажи, натюрморты, ввуполненные акварелью. В последний раз работы Самвела Лачикяна выставлялись в Гюмри в 1994 году, многие работы экспозиции в его родном городе представлены впервые.

«Я начал свой путь художника с акварели, и эти картины сделали меня художником. С этими картинами я участвовал во всесоюзных и различных международных выставках. Они придали мне сил и мужества. Акварель очнь легкая и нежная», — отметил Самвел Лачикян, сообщив, что среди работ, представленных на выставке, есть «Автопортрет», с которым художник в 1982 году участвовал на 7-й Всесоюзной выставке акварели, получив награду за технику исполнения.

Самвел Лачикян родился в октябре 1953 года в Ленинакане. Окончил Ереванский политехнический институт, получив высшее инженерное образование. Позже он понял, что его призвание — искусство. В 1980 году его первая работа «Натюрморт с розами» изменила его путь. Кстати, эта работа также представлена на этой выставке.

В 27 лет он поступил и за 3 года окончил отделение живописи Ереванского художественно-театрального института. Художники Григор Ханджян и Акоп Акопян, академики Левон Ахвердян, Рубен Зарян высоко оценили и приветствовали его вхождение в изобразительное искусство.

Но после землетрясения, лет пять, он не брал в руки кисть, говорит, не мог творить. И сейчас пытается восполнить то, что не сделал в те годы. «Я не хочу оставаться незанятым, ни на одну минуту», — говорит художник, с гордостью показывая работы, которые еще не окончены и ждут художника.

Лачикян в 1987-1995 гг. был директором Гюмрийского художественного училища им. Меркурова, одновременно управляя Гюмрийским отделением Союза художников Армении. У него было много персональных выставок в Армении и за рубежом. В 1995 году переехал в США, но через 22 года вернулся в родной город, где преподает в художественной школе «Вардуи».

Сегодня его картины выставлены во многих музеях и галереях Армении и других стран, находятся в частных коллекциях. В Гюмри он создал несколько фресок, он иллюстрирует книги.Персональная выставка в Галерее сестер Асламазян будет действовать до 20 ноября.