Министерство обороны Республики Арцах опровергло распространенную министерством обороны Азербайджана информацию, что подразделения Армии обороны открыли огонь в направлении азербайджанских позиций.

«Сообщение, что в ночь с 10 на 11 ноября подразделения Армии обороны открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным на оккупированных территориях Мартунского района Республики Арцах, распространенное министерством обороны Азербайджана, является очередной дезинформацией».Как передает «Арменпресс», об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Арцаха.