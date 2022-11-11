День 25 октября в Ереванском государственном медицинском университете (ЕГМУ) существенно отличался от других дней. В этот день в стенах университета отмечался один из самых главных индийских праздников Дивали, или, как его иначе называют, Фестиваль огней. Почти 800 из 2000 иностранцев, обучающихся сегодня в университете, — индийцы.

В целом индийская культура в последние годы довольно широко распространилась в Армении. Причина не только в многовековых армяно-индийских связях, но и в том, что в Армению переселилось большое количество индийцев. Сюда приезжают учиться, работать или начать свой бизнес.

Рахул Анил Сетхи приехал в Армению получить образование. Окончив ЕГМУ, в 2014 году он вернулся в Индию, чтобы применить там полученные медицинские знания. Однако через короткое время судьба решила вновь вернуть его в Армению, на этот раз надолго. Женившись в 2015 году на армянке, в 2017 году он решил переехать с семьей в Ереван, жить и работать в Армении. Сегодня он работает в ЕГМУ заведующим отделом по работе с иностранными студентами и ассистентом кафедры хирургии. С улыбкой говорит, что в Армению его привела не только армянка, но и любовь ко всему, что он увидел и узнал в Армении.

«В Армении мне нравится все: погода, улицы, улыбки людей, теплое отношение к иностранцам. И все это делает Армению великолепной страной. Во всех странах есть проблемы. Но если мы все будем способствовать развитию этой страны, я думаю, она станет более совершенной», — говорит Рахул.

Он замечает, что с первого дня своего пребывания в Армении заметил особенно теплое отношение к нему и к другим индийцам. Он даже помнит, как незнакомые люди подходили к нему и к его друзьям, разговаривали и расспрашивали об индийской культуре. «В наших культурах, образе жизни, отношении к семье армян и индийцев есть много общего. Может быть, поэтому наши два народа очень интересны друг другу», — говорит он, не исключая, что пользующиеся большим успехом в Армении индийские фильмы также являются причиной теплого отношения к индийской культуре.

Государственная политика Армении всегда была направлена на то, чтобы не ограничивать культурное разнообразие. Заведующий отделом по делам национальных меньшинств и религий Аппарата правительства Армении Вардан Асцатрян подчеркивает, что правительство делает все возможное для создания благоприятных условий проживания и деятельности иностранцев и национальных меньшинств, проживающих в Армении.

С 2011 года в Армении действует общественная организация «Армяно-индийская дружба», осуществляющая многоплановую деятельность. Карен Мкртчян, координатор программ организации, отмечает, что в настоящее время при организации действует Индийский культурный центр, где за эти годы реализовано много культурно-образовательных программ. Организация проводит занятия по танцам, йоге и индийскому языку.

Сантош Кумари Арора любит говорить, что ее родиной является весь мир, много лет назад она сделала Армению своей второй и постоянной родиной. В 1987 году, после получения высшего образования в Ленинградском государственном университете, переехала в Армению уже будучи замужем и имея детей.

«Мы переехали в Армению, потому что мой муж был армянином. Я очень полюбила эту страну и легко адаптировалась здесь, начала преподавать и знакомить армянскую молодежь с индийским языком и культурой. До 2017 года преподавала в Ереванском государственном университете, сейчас преподаю в Армяно-российском славянском университете. Я не могу представить свою жизнь без своих студентов», — говорит Сантош.

Она подчеркивает, что с того дня, как поселилась в Армении, к ней всегда относились самым теплым образом, и то же самое она видела по отношению ко многим другим индийцам. Говоря об атмосфере толерантности, она замечает: «Мы пожинаем то, что посеяли. Людей любят за их поступки и действия. Если ваши действия будут хорошими, все будут любить вас. Я живу по этим принципам, и у меня не возникает никаких трудностей».

Гаянэ Габоян