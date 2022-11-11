В ходе рабочего визита в Брюссель Защитник прав человека Армении Кристине Григорян встретилась с федеральными посредниками Омбудсмена Бельгии — франкоязычным и голландским.

Как сообщили «Арменпресс» в Офисе Омбудсмене Армении, в ходе встречи Кристине Григорян представила мандат, полномочия и приоритетные направления деятельности Омбудсмена Армении.

Голландский посредник Омбудсмена Бельгии Дэйвид Баел представил особенности деятельности Омбудсмена Бельгии и коснулся методологии и инструментария проверки добропорядочности гражданских служащих и процесса проводимых расследований. Стороны договорились продолжить сотрудничество.