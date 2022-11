Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев нарушил договоренность по трехстороннему заявлению в Сочи. Об этом премьер-министр Армении сообщил в своем микроблоге Twitter.

«В своем последнем выступлении президент Алиев грубо нарушил договоренность о воздержании от угрозы силой или ее применения, что было предусмотрено в трехстороннем сочинском заявлении. Он странным образом обвиняет Армению в нарушении согласованных заявлений», — написал Пашинян.

31 октября в Сочи состоялась трехсторонняя встреча лидеров Армении, России и Азербайджана, по итогам которой было принято заявление. В заявлении говорилось, что стороны договорились воздерживаться от применения силы или угрозы силой и решать проблемы исключительно политическим и дипломатическим путем.

In his latest speech, president Aliyev flagrantly violated the agreement on refraining from the threat or use of force, stipulated in Sochi trilateral statement. Oddly enough, he accuses #Armenia of violating mutually agreed statements!