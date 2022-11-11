Жизни военнослужащего, получившего вчера ранение в результате выстрела противника, не угрожает опасность.

Об этом «Арменпресс» сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арам Торосян.

«Пострадавший военнослужащий прооперирован в военном госпитале. Операция прошла успешно. На данный момент жизни военнослужащего опасность не угрожает, он находится под контролем медперсонала больницы», — сказал Торосян. На боевой позиции, расположенной в восточной части армяно-азербайджанской границы, 10 ноября около 10:30 в результате выстрела противника огнестрельное ранение получил военнослужащий N-ской воинской части МО Армении, рядовой П. Х. Агаджанян.