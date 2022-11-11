ЕС приветствует многочисленные шаги, предпринятые руководством Армении и Азербайджана для разрешения разногласий. Об этом заявил официальный представитель дипломатического ведомства ЕС Питер Стано в заявлении, сделанном по случаю второго года окончания 44-дневной войны в зоне нагорно-карабахского конфликта.

«В связи с этим ЕС вспоминает всех армянских и азербайджанских жертв конфликта за последние 30 лет. Полностью осознавая это тяжелое наследие, ЕС призывает обе стороны перевернуть страницу боевых действий и продолжить усилия по примирению, чтобы предотвратить дальнейшие бессмысленные человеческие жертвы и потери», — говорится в заявлении.

«Европейский союз приветствует многочисленные шаги, предпринимаемые руководством Армении и Азербайджана для преодоления разногласий и достижения прочного и устойчивого мира в регионе. ЕС ценит их постоянное участие в текущих переговорах на различных уровнях и в различных форматах. Хотя эти переговоры определенно сложные, и потребуют времени, важно не терять импульс, договариваться о последующих конкретных шагах и обеспечивать безопасную, надежную и благополучную среду во благо всех людей в регионе», — написал Питер Стано.

В заявлении также содержится призыв к сторонам смягчить риторику и не нагнетать напряженность.

«В условиях все еще нестабильной обстановки, когда еще не зажили раны последних 30 лет, ЕС вновь призывает стороны смягчить свою риторику и избегать любой ненужной эскалации напряженности, в том числе, воздерживаясь от угроз и обвинений и военных провокаций и действий», — говорится в заявлении ЕС.

Дипломат подчеркнул, что ЕС продолжит активное участие в процессе урегулирования проблемы.«ЕС продолжит свое активное участие, отвечая на пожелания обеих сторон и поддерживая их в работе по всестороннему и справедливому урегулированию всех нерешенных вопросов, включая личные усилия Председателя Европейского Совета Шарля Мишеля, Верховного представителя Жозепа Боррелля, спецпредставителя ЕС Тойво Клаара, также и усилий посредством других механизмов ЕС», — говорится в заявлении.