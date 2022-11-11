Заявления, сделанные президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 8 ноября 2022 года, еще раз доказывают, что геополитические притязания властей Азербайджана продолжают представлять угрозу безопасности и стабильности Южного Кавказа и даже для более широкого региона, заявил на заседании правительства 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Выступление, адресованное международному сообществу и полное оскорблений в адрес Республики Армения, в котором президент Азербайджана пытается обвинить Армению и наше правительство в невыполнении договоренностей и обязательств, доказывает диаметрально противоположное. Более того, заявления Алиева делаются на следующий день после встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Вашингтоне и обсуждения возможного мирного договора, когда делегации сторон еще не успели вернуться в свои столицы», — сказал Пашинян.

По его словам, этим выступлением руководство Азербайджана грубо нарушило письменную договоренность о воздержании от применения силы и угрозы применения силы, зафиксированную в трехстороннем заявлении, принятом 31 октября в Сочи. «Вопреки тому же Пражскому заявлению от 6 октября, лидер Азербайджана озвучивает претензии на суверенную территорию Республики Армения с явным стремлением запугать мирное население и с угрожающим использованием названий и наименований ряда населенных пунктов Армении», — сказал премьер-министр, добавив, что нарушения Азербайджаном договоренностей, принятых им по трехстороннему заявлению и по другим форматам, носят хронический характер.

«В декабре 2020 года Азербайджан незаконно оккупировал населенные пункты Хцаберд и Хин Тагер Нагорного Карабаха и прилегающие к ним районы. Сделал это вопреки трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, согласно которому в зоне нагорно-карабахского конфликта устанавливается полное прекращение огня, все боевые действия прекращаются и стороны остаются на своих позициях», — сказал премьер-министр, напомнив, что оккупацию Азербайджан осуществил и в марте 2022 года, вторгшись в зону ответственности миротворческих сил РФ в Нагорном Карабахе и нарушив линию соприкосновения, определенную трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года, а теперь президент Азербайджана с гордостью называет ее «операция Парух».

«Азербайджан практически ежедневно нарушает режим прекращения огня на линии соприкосновения, установленный трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года, одновременно заявляя, что Нагорного Карабаха не существует. Это утверждение само по себе является грубым нарушением трехстороннего заявления от 9 ноября. В этом известном документе, подписанном и Азербайджаном, 4 раза упоминается название «Нагорный Карабах», — отметил Пашинян.

Отметив, что Азербайджан не предпринял шагов для начала видимого для международного сообщества диалога с армянскими представителями Нагорного Карабаха, премьер сказал: «При этом пытается выглядеть конструктивным, и заявляет, что армяне Нагорного Карабаха являются его гражданами и их права и безопасность гарантированы. Насколько это утверждение соответствует действительности, можно убедиться на практике, проверив, какие условия создал Азербайджан и какие шаги он предпринял для безопасного возвращения тысяч жителей Гадрута и других армянонаселенных районов Нагорного Карабаха, перемещенных из-за 44-дневной войны 2020 года. Азербайджан не предпринял никаких шагов в этом направлении, что является грубым нарушением пункта 7 трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Нарушая этот же пункт, Азербайджан препятствует въезду в Нагорный Карабах представителей ООН, в частности Управления Верховного комиссара по делам беженцев».

По его оценке, эти и ряд подобных действий и заявлений делают очевидным, что Алиев не только угрожает, но уже и готовит Геноцид армян Нагорного Карабаха. По словам премьер-министра, это намерение выражается и в комментариях президента Азербайджана по поводу сроков размещения российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе. Они в свою очередь грубо нарушают как минимум три заявления, сделанные в трехстороннем формате. «В трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года говорится, что миротворцы размещаются в Нагорном Карабахе сроком на 5 лет с автоматическим продлением последующих пятилетних периодов. Повторяю, автоматически продлевается. По сути, это означает, что миротворцы находятся в Нагорном Карабахе на неопределенный срок, пока не будут решены все вопросы, связанные с правами и безопасностью армян Нагорного Карабаха, и не будут решены все проблемы безопасности армян Нагорного Карабаха», — сказал он

Премьер-министр напомнил, что президент Азербайджана трехсторонними заявлениями от 31 октября и 26 ноября 2022 г. и сам признал краеугольный, важный вклад миротворцев в обеспечение безопасности и стабильности в районе их дислокации. Более того, он признал необходимость дальнейших усилий миротворцев по стабилизации ситуации в регионе. «После подписания двух сочинских заявлений и составления их протоколов, без четких международных гарантий обеспечения безопасности и прав армян Нагорного Карабаха, разговоры о выводе миротворцев являются не только нарушением упомянутых трехсторонних заявлений, но также и подготовкой Геноцида армян Нагорного Карабаха», — подчеркнул Никол Пашинян.

Глава Кабмина ответил на очередные заявления Азербайджана, посредством которых предпринимаются попытки провести параллели между Лачинским коридором и разблокированием всех региональных транспортных и экономических связей, предусмотренных трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 г.

«Среди действий и заявлений, противоречащих трехстороннему заявлению от 9 ноября — и манипулятивные речи, наработанные Азербайджаном на протяжении длительного времени вокруг Лачинского коридора, и попытка провести параллели между Лачинским коридором и разблокированием всех региональных транспортно-экономических связей. Президент Азербайджана пытается создать фиктивные основания для закрытия Лачинского коридора, окружить армян Нагорного Карабаха и подвергнуть их геноциду и депортации под предлогом невыполнения Арменией своих обязательств», — заявил Пашинян, напомнив, что в положениях трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 г. нет места для подобных параллелей.

По его словам, необходимо констатировать, что обвинения в адрес Армении в нарушении пункта 9 заявления от 9 ноября 2020 года совершенно беспочвенны. «На данный момент у Армении есть только одно обязательство: обеспечить транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и Нахчываном, и ни в заявлении от 9 ноября, ни в каком-либо другом заявлении не упоминается конкретный маршрут. Республика Армения всегда была готова и готова обеспечить такую связь, и с этой целью был введен в обращение проект постановления правительства РА о создании контрольно-пропускных пунктов на армяно-азербайджанской границе, и в результате принятия этого решения Азербайджан может получить сообщение по Армении с Нахиджеваном. Это решение не принимается только по одной причине, Азербайджан этого не хочет. Это означает, что Армения полностью выполняет свое обязательство, а Азербайджан не хочет воспользоваться предоставленной возможностью. Более того, такой отказ совершенно непонятен. Если Азербайджан действительно хочет мира и готов к миру, как он заявляет, то давайте откроем эти контрольно-пропускные пункты, давайте создадим возможности для людей», — сказал премьер-министр РА.

Говоря о строительстве новых дорог, он подчеркнул, что у Республики Армения просто нет такого обязательства ни по трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, ни по какому-либо другому документу. «Пункт 9 предусматривает такую возможность в случае согласия сторон. И Республика Армения готова дать свое согласие. А согласия нет только по одной причине. Азербайджан продолжает проводить агрессивную риторику и действия вопреки достигнутым договоренностям и подписанным заявлениям», — сказал он.

По словам премьер-министра, необходимо особо подчеркнуть тот факт, что сам президент Азербайджана нарушил договоренность, достигнутую 14 декабря 2021 года в Брюсселе, в присутствии председателя Совета ЕС Шарля Мишеля, согласно которой, руководители Армении и Азербайджана договорились о начале работ по восстановлению железной дороги Ерасх-Ордубад-Мегри-Горадиз и четко заявили, что железная дорога будет действовать в соответствии с законодательством обеих стран.

Пашинян подчеркнул, что сам президент Азербайджана отказался подписать документ, подтверждающий это соглашение. «Казалось, что это очень простая ситуация. Но то, что было объявлено публично, должно быть изложено на бумаге и подписано, но Азербайджан отказался. И сегодня президент Азербайджана отказывается это сделать, и я официально заявляю, что готов сегодня подписать документ, подтверждающий это соглашение», — сказал Пашинян.

Он еще раз подчеркнул, что президент Азербайджана сам отказывается от предложения о строительстве новых коммуникаций, которое Республика Армения сформулировала в письменной форме и направила Азербайджану в декабре 2021 года. «Более того, в ближайшее время мы представим и новое предложение по этому поводу. Если это предложение не будет приемлемым для Азербайджана, у нас есть и другое», — сказал он.

Армения выступила с предложением о демилитаризации армяно-азербайджанской границы — отвести войска от восстановленной в 1991 году границы, создав по обеим сторонам границы 3-километровую демилитаризованную зону, сказал далее Никол Пашинян.

«Это предложение остается в силе, и вчера мы передали Азербайджану его обновленную версию. В любом случае я должен зафиксировать, что вооруженные силы Азербайджана должны быть выведены со всех оккупированных частей суверенной территории Республики Армения, и эта наша позиция, она никогда и никоим образом не будет изменена», — сказал премьер-министр.

По его словам, Азербайджан пытается оправдать агрессию против Республики Армения в мае, в ноябре прошлого года, 13 сентября 2022 года, оккупацию территорий, обстрел 36 населенных пунктов на суверенной территории Армении, в том числе Гориса, Джермука, Вардениса, Капана, Гегамасара, перемещения 7600 мирных жителей, в том числе 1437 детей, 99 инвалидов, обстрел 193 жилых домов, 3 гостиниц, 2 школ, одного медицинского центра, убийство 211 армян, в том числе 3 мирных жителей, казни, пытки не менее 11 пленных военнослужащих и осквернение тел погибших, в том числе и женщин.

Премьер-министр подчеркнул, что все это не может быть оправдано, и все призывы, привлечь виновных в этих преступлениях к ответственности, однозначно справедливы.

Никол Пашинян считает справедливым требование армянства Нагорного Карабаха прекратить нарушения азербайджанской стороной линии соприкосновения и вывести войска из зоны ответственности миротворцев, а также отказаться от политики геноцида армян Нагорного Карабаха. По словам премьера, проявлением этой политики стал подрыв Азербайджаном в марте 2022 года единственного газопровода, снабжающего Нагорный Карабах природным газом, в условиях беспрецедентных холодов, и длительное препятствование его восстановлению. В тот же период времени подразделения вооруженных сил Азербайджана ночью освещали сильными прожекторами конкретные дома и кварталы ряда армянских сел Нагорного Карабаха, угрожая жителям и призывая их покинуть свои дома, включая через очень мощные динамики азан, призывы к исламской молитве, сопровождая это выстрелами.

И теперь авторы этих практик хотят обвинить Армению в антиисламском поведении, между тем наше уважение к исламской религии и исламской цивилизации неоспоримо. Республику Армения и армянский народ связывают братские чувства и партнерские отношения с десятками исламских стран и народов, в то время как Азербайджан своими вышеупомянутыми действиями напоминает “Аль-Каиду” и “Исламское государство”, которые дискредитируют ислам», — сказал премьер-министр.