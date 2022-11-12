Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян в целом положительно оценивает телефонный разговор и встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Праге.

Как сообщает Арменпресс, об этом в интервью Общественному телевидению сказал премьер-министр Никол Пашинян, подчеркнув, что дискурс президента Турции и дискурс лидера Армении не являются несовместимыми.

«Если будет последовательная работа, если будет политическая воля и желание, то эти дискурсы можно приблизить, а значит и урегулировать отношения», — сказал он.

По словам Никола Пашиняна, если удастся открыть армяно-турецкую границу для граждан третьих стран, это будет очень серьезным прогрессом.

«Мы сейчас над этим работаем, но я не хочу, чтобы мы впадали в иллюзии, что решим эту проблему сейчас, через день-два. Я говорю, что мы должны последовательно идти к этому», — добавил премьер-министр.