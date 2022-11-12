Армения работает над диверсификацией возможностей приобретения вооружения и военной техники. Как сообщает Арменпресс, об этом в интервью Общественному телевидению сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Журналистка напомнила о сообщениях СМИ о поставках индийского оружия. Пашинян сказал: «Сегодня мы пытаемся, мы работаем над диверсификацией наших возможностей по приобретению оружия и военной техники, и мы будем двигаться в этом направлении».

Премьер-министр заверил, что если будет необходимость или целесообразность объявить какие-либо результаты, то правительство это сделает.

Премьер-министр ранее заявлял, что заплачены сотни миллионов долларов, но обязательства по поставкам оружия в Армению не выполняются, в том числе и странами-союзниками. На вопрос, решен ли вопрос, Пашинян ответил: «Наши обсуждения продолжаются. Нет, к сожалению, на сегодняшний день проблема не решена. Но обсуждения продолжаются».

На замечание журналистки о том, что в прессе говорится об Иордании, Пашинян ответил: «Пресса, как всегда, располагает более достоверной информацией».